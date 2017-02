Kopftuch-Model erobert die Modewelt

Halima Aden:

19 Jahre, Flüchtling, streng gläubige Muslima

und erfolgreiches Model.

Eine unmögliche Kombination?

Der Teenager beweist der Modewelt gerade das Gegenteil.

Ihr ständiger Begleiter: der Hidschab.

Nackte Haut zeigt sie kaum.

Bei der „Miss Minnesota“-Wahl 2016 trug sie einen Burkini, während ihre Konkurrentinnen im Bikini auftraten.

Das bremst ihre Karriere jedoch nicht: Mittlerweile steht sie bei der Modelagentur IMG unter Vertrag.

Außergewöhnlich ist ihr Leben aber nicht erst seit ihrem Durchbruch als Model.

Halimas Start ins Leben war turbulent: Geboren wurde sie als Tochter somalischer Eltern in einem Flüchtlingslager in Kenia. Mit sechs wanderte sie dann mit ihrer Familie in die USA aus.

Ihre Ausstrahlung und hübsches Gesicht begeistern: Rapper Kanye West schickte sie bereits auf den Laufsteg der New York Fashion Week.

Fans und Modelwelt feiern sie - als „Botschafterin für Diversität“.