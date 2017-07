Ex-Kinderstar Andrea Jürgens stirbt mit 50 Jahren

Andrea Jürgens war noch ein kleines Mädchen, als sie in "Am laufenden Band" mit Showmaster Rudi Carrell 1977 ihren ersten TV-Auftritt hatte. Die damals Zehnjährige wurde von Musikproduzent Jack White entdeckt und sang seinen Hit "Und dabei liebe ich euch beide". Jetzt ist die 50-Jährige tot.

Wie die "Bild" berichtet, war die Sängerin am Montagabend in ihrem Haus zusammengebrochen. Diagnose: Beidseitiges Nierenversagen. In der Klinik fiel sie dann ins Koma und lag seitdem auf der Intensivstation.

Der Grund für den plötzlichen Zusammenbruch ist unklar. Erst vor wenigen Wochen soll sie nach einer behandelten Virusinfektion wieder aus einer Klinik entlassen worden sein.



Möglich ist auch, dass sie die vielen Schicksalsschläge nicht mehr verkraftet hat. 2010 starb ihr Vater Heinz, drei Jahre später ihr älterer Bruder Ralf und 2016 ihre Mutter Margret. "Schwäche und Kummer haben ihren Lebensmut gebrochen", so Schnitzler.