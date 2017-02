Hat dieses Ex-Model die längsten Beine der Welt?

„Als es mir aufgefallen ist, dass meine Beine die längsten der Welt sein könnten, war ich super aufgeregt.“ Das ist Caroline Arthur, ein Ex-Model aus Australien, das ihren Hut in den Ring wirft. „Im Stehen sind meine Beine von der Hüfte bis zum Boden 130,81 cm. Ich glaube, sie sind mit die längsten der Welt. Auf jeden Fall die längsten in Australien, soweit ich weiß. Ich werde versuchen, das Guinness-Buch der Rekorde zu kontaktieren. Die Frau, die jetzt im Buch steht, hat Beine, die 131,83 cm lang sind. Weil ich so nah dran bin, lohnt es sich die zu kontaktieren, um es herauszufinden.“ Carol hatte schon immer Probleme, passende Kleidung zu finden. Immer ist sie zu kurz oder zu um die Hüfte zu weit.

„Schon in der Grundschule musste ich Kleidung kaufen, die zu groß in der Bundweite war, um die richtig Länge zu erreichen.“ Wie viele war Carol in ihrer Jugend unsicher wegen ihres Körper.

„Ich fühlte mich ungeschickt und unattraktiv. Es gab eine Phase, in der ich mich gar nicht schön fühlte.“ Mit 15 hat zu modeln angefangen, und damit lernte Carol ihre langen beeindruckenden Beine zu schätzen.

Ihr Mann: „Wenn wir nebeneinander stehen, ist ihre Hüfte viel höher als meine. Ich stand nie auf große Frauen, ich stand nur auf Carol.“ Ihre beiden Kinder haben Carols Größe geerbt. Ihr 13-jähriger Sohn ist schon so groß wie sie. Ihre Tochter ist jedoch kleiner. Die Familie nennt sie die Zwergin – trotz ihrer 175 cm.

Tochter: „Mom sieht wie eine Gigantin oder ein menschlicher Wolkenkratzer aus. Sie überragt alle anderen Leute. Aber ich finde ich meine Mutter wunderschön.“ Carols Beine sind fast so lang wie ihre Mutter groß ist – Janet Ware misst nur 160 cm. Wenn sie zusammen in der Stadt unterwegs sind, schlägt Mutter und Tochter viel Erstaunen und Unglauben entgegen.

Mutter: „Ich mag es, mit ihr rauszugehen, denn ich mag, wie die Menschen auf sie reagieren. Oft laufe ich einige Schritte hinterher, um die Reaktionen wahrzunehmen.“ Carol: „Ich kann jetzt sagen, als eine 39-jährige Frau, dass ich mich in meiner Haut besser fühle. Ich finde mich schöner als je zuvor. Ich akzeptiere meine Größe. Ich liebe meine Größe und ich bin stolz darauf.“