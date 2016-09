In Black Rock City im US-Bundesstaat Nevada ist das berühmte jährliche "Burning Man"-Festival mit der traditionellen Verbrennung des namensgebenden "Burning Man" zu Ende gegangen.



Eine Woche lang herrschte in der staubigen und trockenen Wüste der Ausnahmezustand. Freaks, Lebenskünstler, eindrucksvolle Kostüme, phänomenale Maschinen und einmalige bizarre Kunstwerke und Behausungen bevölkerten das Festivalgelände

Zum 30. Mal brachte das "Burning Man"-Festival für acht Tage den Geist von Woodstock in die Wüste und verwandelte diese in eine außergewöhnliche Fantasiewelt.

Eine Welt voller skurriler Wesen, bunter Gebäude und leuchtender Kunstwerke. Eine Welt, in der Selbstverwirklichung und Kreativität an erster Stelle stehen und die Besucher in ihren Bahn ziehen.