"Königin der Etikette" bringt Chinesen Manieren bei

In Deutschland kennt man den Knigge, der den Menschen die ultimativen Regeln des guten Anstands vermitteln soll. In China hingegen haben sie June Dally-Watkins. Sie ist in ihrer Heimat in Australien wohlbekannt und unterrichtet nun auch unter anderem willige Chinesen in den Regeln der guten Manieren nach Meinung der westlichen Welt. Die Lehrerin mit weiteren Details ihrer Arbeit: "Ich meine, für sie ein Messer und eine Gabel zu halten oder eine Suppe zu essen, ist so anders als mit Stäbchen zu essen. Und außerdem unterrichte ich sie darin, dass sie eine gute Körperhaltung haben müssen. Sie dürfen sich nicht runterbeugen und ihr Essen auf halben Weg verspeisen." June Dally-Watkins ist selbst bereits um die 90 Jahre alt und ihre Schulzeit geht auf die 50er Jahre zurück. In China unterrichtet sie nun bereits seit einigen Jahren. Und ihrer Meinung nach ist das auch durchaus angebracht, wie sie kürzlich in Guangzhou erklärte: "In den letzten Jahren habe ich gesehen, dass Chinesen sich schlecht benommen haben. Der Aufzug kommt und die Chinesen steigen ein, bevor jemand aussteigen kann. Und wie sie Messer und Gabel halten, wie sie essen. Aber es ändert sich, ich sehe eine Verbesserung und ich sehe, dass sie lernen und dass sie lernen wollen: Diejenigen, die heutzutage in Ausland reisen und auch die, die immer hier sind, und einige von ihnen sind noch nie außerhalb Chinas gewesen. Aber sie wollen so gut sein wie möglich. Und ich denke, das ist es, wie China jetzt sein will." Der Kurs hat einen stolzen Preis und kostet über 5000 Euro pro Person. Er geht über mehrere Tage in einem Luxushotel. Und den ambitionierten Chinesen, die mit dabei sind, scheint es zu gefallen. Hier die Stimme eines 16-jährigen Teilnehmers, der mit seiner Mutter gekommen ist: "Ich möchte noch so sein wie unserer Lehrerin, um Menschen zu helfen und zu zeigen, wie guter Anstand aussieht. China entwickelt sich noch. Aber um ein wirklich starkes Land zu sein, ist es wichtig, nicht nur eine starke Regierung und Armee zu haben, sondern auch Menschen mit starkem Charakter." Der Kurs wendet sich vor allem an Chinesen der Mittelschicht und er ist bereits so beliebt, dass er in jüngster Zeit auf mehrere Städte des Landes ausgeweitet wurde, wie zum Beispiel Peking und Shanghai.