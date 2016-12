Wenn eine TV-Moderatorin vergisst, dass sie hinter einem Glastisch sitzt, geraten die Nachrichten schon mal in den Hintergrund. So geschehen in Italien. Die Nachrichtensprecherin Costanza Calabrese präsentierte gerade die Schlagzeilen des Tages. Doch die interessierten bald niemanden mehr. Denn das, was sich unter dem Tisch live im Studio abspielte, war auf einmal viel interessanter.

Dabei fing alles ganz harmlos an. Am Anfang der Sendung sah man auf den TV-Bildschirmen nur das Gesicht und den Oberkörper der schönen 37-Jährigen. Doch als die Kamera auszoomte, enthüllte sie bei weitem mehr als die Moderatorin wahrscheinlich jemals wollte. Unter dem Glastisch sah man plötzlich ihr Höschen.

Mit weit gespreizten Beinen und hochgerutschtem Rock saß die Dame da. Unter einem Holztisch wäre diese bequeme Sitzposition auch kein Problem gewesen - unter einem Glastisch schon. Und obwohl Calabrese Papiere und Unterlagen vor sich ausgebreitet hatte, konnten die Zuschauer trotzdem einen Blick auf ihre Unterwäsche erhaschen.

Fauxpas von Costanza Calabrese landet im Netz

Dass sie mehr als nur Nachrichten an jenem Abend präsentierte, war der Moderatorin offenbar nicht bewusst. Ungestört las sie weiter ihren Text vor. Den Zuschauern entging der unfreiwillige Strip natürlich nicht. Prompt landete der Fauxpas bei Youtube. Obwohl der Vorfall sich schon vor einigen Monaten ereignet hat, wurden die sozialen Netzwerke erst jetzt darauf aufmerksam. In einer Zeit, wo Terroranschläge, der Krieg in Syrien und die gruseligen Statements von Donald Trump die Nachrichtenlage beherrschen, sind wohl viele über eine kleine Ablenkung froh.



Penis-Ausschnitte und andere Peinlichkeiten

Immer wieder unterlaufen TV-Moderatorinnen kleine Pannen in der Wahl ihrer Garderobe. Die australische Nachrichtensprecherin Natarsha Belling entschied sich zum Beispiel einst für einen Blazer, dessen Ausschnitt viele zu sehr an die männlichen Genitalien erinnerte.

Aber zugegeben: Manche Auftritte kann man nicht mehr als unfreiwillige Fehltritte bezeichnen. Wie im Fall der albanischen Moderatorin, die gerne ohne BH vors Publikum tritt.