"Hitch – der Date Doktor" existiert wirklich – es ist diese Frau

"Vollkommen egal was, vollkommen egal wer, vollkommen egal wann. Jeder Mann hat die Chance jede beliebige Frau zu verzaubern. Mit dem richtigen Zauberstab", sagt Will Smith als Alex Hitchens in "Hitch – der Date Doktor". Im Film verkuppelt Smith verzweifelte New Yorker Männer mit ihren angebeteten Frauen.

Zwölf Jahre ist der Film mittlerweile alt und jetzt kommt heraus: "Hitch" existiert wirklich. Die "New York Post" will ihn gefunden haben. Allerdings ist Hitch eine Frau und hört auf den Namen Erin Davis. Sie selbst bezeichnet sich als "professionelle Wingwoman". Ihr Ziel: Für jeden New Yorker Single den Richtigen zu finden.

Wenn "Hitch – der Date Doktor" Wirklichkeit ist

Seit nunmehr drei Jahren hat sie sogar ihre eigene Firma "Erin Davis Wingwoman". Die 32-Jährige begleitet dabei ihre Kunden zu Veranstaltungen, stellt sie einander vor und gibt Tipps beim Dating. "Liebe ist natürlich subjektiv. Es gibt keine Garantien in diesem Geschäft, aber ich kann Menschen helfen, die ernsthaft auf der Suche nach Liebe sind", erzählt sie dem britischen "Mirror".





90 Euro kostet ihre Hilfe pro Stunde. Dass daraus mal ein Geschäft wird, hätte sie nie gedacht. Eigentlich wollte Davis als "Date-Doktor" nur ein wenig Geld verdienen, um ihr Studium zu finanzieren. Genau wie im Film mit Will Smith wurden die Leute durch Mundpropaganda auf sie aufmerksam. Mittlerweile hilft die Amerikanerin 1.200 Singles in New York. Jeden Monat seien es 100 Bewerber mehr, die ihre Hilfe bräuchten.

Niemand lernt sich noch "normal" kennen





Ihre Arbeit sei ein "großer Erfolg". Drei Paare, die sie zusammengebracht habe, hätten sogar schon geheiratet. Der Grund dafür ist ganz einfach – ein Treffen von Angesicht zu Angesicht: "In der heutigen Gesellschaft ist es schwer Menschen noch normal kennenzulernen und nicht über eine App oder online. Es ist doch viel aufregender und spannender, jemanden zu sehen, den du noch nicht getroffen hast", so Davis.

Maximal ein paar Wochen arbeite sie für jemanden, bis der- oder diejenige jemanden treffe – eben fast wie bei "Hitch – der Date-Doktor".