Die Rich Kids in Saudi-Arabien sind unermesslich reich, haben allerdings ein Problem: Sie leben in einer spaßbefreiten Zone. Denn in dem Königreich kann man ungefähr so ausgelassen leben wie in Nordkorea. Autofahren für Frauen: streng verboten. Alkohol: noch strenger verboten. Freizügige Schriften: absolut verboten. Und auf Ehebruch steht die Todesstrafe.

Somit wundert es nicht, dass die Rich Kids aus Instagram gleichzeitig die traurigsten der Welt sind. Die Fotos umweht eine staubige Melancholie. Endlose Reihen von Luxusautos, teuren Uhren und exotischen Tieren machen eben nicht glücklich.