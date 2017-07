Was machen eigentlich Pornostars auf Instagram?

Instagram gehört zu den Plattformen, auf der Models und Stars an ihrem Image feilen. Auch Porno-Sternchen haben die Fotoplattform für sich entdeckt: Sie zeigen sich dort gerne freizügig, teilen aber auch ihr Privatleben. Kendra Lust zeigt sich beim Einkaufen. Nikki Benz macht Partyfotos mit Freundinnen, Rachel Starr nimmt ihre Follower mit zum Sport und Christy Mack stellt ihre Haustiere vor.Doch wer glaubt, so harmlos gehe es immer auf den Accounts zu, hat sich getäuscht. Häufig sind nackte Körper, eindeutige Posen und sogar Szenenbilder aus Pornofilmen an der Tagesordnung. Diese unzensierte Darstellung sexueller Inhalte auf Instagram ist für viele User ein Rätsel. Insbesondere vor dem Hintergrund der Zensierungswelle des letzten Jahres. Hierbei traf es eine Feministin und Künstlerin besonders Hart. Stephanie Sarley ist Videokünstlerin und Illustratorin in Oakland. Eindeutig zweideutig streichelte sie auf ihre Instagram-Account halbierte Früchte. Nachdem sie dieses Bananenbild postet, wird ihr Account gesperrt. Sarley ficht das an. Sechs Tage später ist ihr Profil wieder online. Das war für Instagram zu viel Sex! Deshalb entfernten sie die Inhalte. Doch auch weitere Accounts wurden zensiert: All diese Beispiele entsprechen laut Instagram nicht den "Community Guidelines": "Wir wissen, dass es sein kann, dass Personen Bilder von Nacktheit als künstlerische oder kreative Darstellungsform teilen möchten. Aus verschiedenen Gründen ist die Darstellung von Nacktheit auf Instagram jedoch nicht zulässig." Wer seinen Account also weiterhin behalten möchte, sollte sich besser an die strengen Nacktheits-Regeln der Social Media Plattform halten. Während weibliche Brustwarzen tabu sind, sind pornografische Posen jedoch weiter geduldeter Teil der Plattform. (Gegenüberstellung)

Eine Anfrage des stern zu dieser Diskrepanz blieb bisher unbeantwortet.