Konkurrenz für Rich Kids – jetzt kommen die reichen Escorts

Am liebsten werden sie Kurtisanen genannt, die Call-Girls oder Escorts, die für Geld ihre Gesellschaft anbieten. Und auch Geschlechtsverkehr. Den Elite-Escorts geht es gut. Je reicher ihre Klienten sind, desto besser geht es ihnen – zumindest materiell. Das stellen die Frauen – und auch Männer, die Gigolos – gern auf Instagram zur Schau. Nicht nur ihre Körper, sondern auch Statussymbole, Geld und Schnappschüsse aus der Sonne oder aus Luxus-Unterkünften. Damit machen sie sogar den "Rich Kids of Instagram" Konkurrenz.

Die Escorts scheuen auch nicht davor zurück teure Geschenke oder ihren Lohn – natürlich in bar – in den sozialen Netzwerken zu verbreiten. Sie heißen talkingtoeva, igorgigolotop oder cassandra4you und bieten alle das Gleiche an: sich selbst.



Es sind übrigens nicht nur Frauen, die als Escorts arbeiten. Immer mehr Männer bieten ihre Gesellschaft an, um wiederum Frauen glücklich zu machen. Der Italiener, der sich bei Instagram igorgigolotop nennt, beschreibt sich selbst als "männlicher, heterosexueller Elite-Begleiter für Frauen" und stellt auch gern Bilder mit seinen Klientinnen ins Netz.

Finalmente una cliente coraggiosa...😅👅😘 #igorgigolo#gigolo#gigolos#companion#malecompanion#companionship#companionforwomen#maleescort#escortforwomen#italy#naples#rome#florence#milan#malemodel#fashion#beautifulmen#sexymen#beautiful#love#josquillo#italianfashiontalentawards Ein von Igorgigolo (@igorgigolotop) gepostetes Foto am 19. Dez 2016 um 6:26 Uhr





Luxus-Unterkunft, Designer-Geschenke und jede Menge Trinkgeld

Als "moderne Kurtisane, Entspannungsexpertin und diskrete Begleiterin" beschreibt sich Coralpinkjade. Das schätzen wohl auch ihre Kunden und verwöhnen sie im Gegenzug mit Luxus-Hotels, Designer-Geschenken und einem Jacuzzi auf dem Dach im Privathaus eines Kundens.







Escort aus London, Abigail Hart zeigt auf Instagram ihr Trinkgeld.

Unexpected #Brexit outcome: My client tipped in dollars because of the exchange rate. God bless USD. 💵😂 Ein von Abigail Hart, London (@msabigailhart) gepostetes Foto am 28. Jun 2016 um 6:47 Uhr





Das Escort Eva Rodriguez aus Paris wurde von einem Klienten mit teuren Geschenken verwöhnt. Diese wollte sie dem Netz nicht vorenthalten: Louboutin Schuhe und einen Gucci-Schal. Den Post kommentierte sie mit: "Nothing better than generous men", "Es gibt nichts Besseres als großzügige Männer".

Nothing better than #GenerousMen #Louboutin #Gucci #Paris #shopping #EscortLife #Brazilian #EliteEscort #independentescort Ein von Eva Rodriguez (@talkingtoeva) gepostetes Foto am 26. Mai 2016 um 14:34 Uhr





Cassandra4you lässt sich von einem Klienten mit Blumen verwöhnen. Sie beschreibt sich selber als "Elite-Escort und Reise-Begleiterin". Mit den Blumen schießt sie ein Selfie für den Gönner und ihre Follower – natürlich nackt.