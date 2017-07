"Alles andere ja, heiraten nicht“ - Mama Klum lästert über Vito Schnabel

Es wäre die Krönung ihrer Liebe: Heidi Klum und der New Yorker Geschäftsmann Vito Schnabel sind seit über drei Jahren ein Paar, Läuten bald die Hochzeitsglpcken? Für Klum wäre es nach dem Friseur Ric Pipino und Sänger Seal die dritte Ehe. Doch ihre Mutter Erna scheint nicht viel von der Idee zu halten.

"Warum soll sie denn heiraten? Ich glaube nicht“, sagte sie im RTL-Magazin "Exclusiv". "Die haben doch beide ein schönes Leben so", erklärte sie. Offenbar hat Mutter Klum massive Vorbehalte gegen den New Yorker Geschäftsmann mit den zurückgegelten Haaren. Vito sei ja nett, "aber zum Heiraten nicht. Für alles andere ja, aber heiraten nicht."

Mutter Klum: Vito kann kein Deutsch

Ein herzliches Verhältnis scheint Erna Klum zu dem Freund ihrer Tochter ohnehin nicht zu haben. Sie sei ja selten dabei, wenn Vito da wäre, außerdem könne er kein Deutsch und sie nur sehr wenig Englisch, begründet sie die geringe Bindung zu Vito Schnabel.

Zuletzt wurde immer häufiger darüber spekuliert, ob die 43-Jährige und der 30-Jährige überhaupt noch ein Paar sind. Immer wieder sah man das Model alleine auf Events.



Fremdgehgerüchte

Vor wenigen Tagen tauchten Fotos auf, die Vito Schnabel zu später Stunde in London zeigten. Der 30-Jährige saß in einem Taxi, neben ihm eine Frau, die beiden schienen sich zu küssen. Das Pikante daran: Die Frau war nicht Model Heidi Klum, mit der Schnabel seit über drei Jahren liiert ist. Von Fremdgehgerüchten will der Kunsthändler trotzdem nichts wissen.



"Die Vorwürfe sind eine völlige Fehlinterpretation einer absolut harmlosen Situation. Ich habe einer Freundin der Familie eine gute Nacht gewünscht, und wir sind dann getrennt nach Hause gegangen", sagte Schnabel dem US-Magazin "People". Und Heidi Klum? Die lächelt die Spekulationen einfach weg. Erst vor wenigen Wochen hatte sie bei den Billboard Music Awards von Schnabel geschwärmt und gesagt: "Ich bin wahnsinnig verliebt."