Und plötzlich war da noch ein Baby: "Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo und ihr Mann Chris Ivery sind tatsächlich erneut Eltern geworden. Das Paar wurde bereits kurz nach Weihnachten in Kalifornien mit ihren beiden älteren Töchtern und einem Neugeborenen beim Spazierengehen gesichtet. Auf Instagram bestätigte die Schauspielerin nun die gute Nachricht.

Der "Grey's Anatomy"-Star bekam schon zwei Töchter - eine davon per Leihmutter

"Chris Ivery hat Konkurrenz bekommen. Ich habe einen neuen Typen", kommentierte Pompeo ein Foto von ihrem Mann mit dem Kleinen im Arm und verriet auch den Namen des Jungen. Er heißt Eli Christopher. Da die 47-Jährige in den vergangenen Monaten ohne Babybauch in der Öffentlichkeit auftrat, wird das Baby vermutlich entweder adoptiert oder von einer Leihmutter ausgetragen worden sein. Dazu äußerten sich Pompeo und Ivery bisher nicht.

❤️Eli Christopher❤️ Chris Ivery just fell a notch.. I've got a new guy Ein von Ellen Pompeo (@ellenpompeo) gepostetes Foto am 29. Dez 2016 um 11:21 Uhr





Per Leihmutter kam bereits im Oktober 2014 Tochter Sienna in die Familie. Damals sprach Pompeo bei "Jimmy Kimmel" über die Erfahrung. "Wenn man jemandem das Geschenk macht, dessen Kind auszutragen, ist das eine unglaubliche Sache, die man mit seinem Leben macht. Ich werde ihr für immer dankbar sein und schätze mich sehr glücklich", sagte sie damals. Die Leihmutter blieb anonym. 2009 brachte Ellen Pompeo außerdem selbst ihre erste Tochter Stella zur Welt.



Familienglück trotz Hollywood: Die Schauspielerin Ellen Pompeo ist seit 2007 mit Chris Ivery verheiratet

Nun sind sie zu fünft. "Allen geht es gut", sagte ein Sprecher des Paares der amerikanischen Zeitschrift "People". Mit dem 49-jährigen Musikproduzenten Chris Ivery ist Ellen Pompeo seit 2007 verheiratet. Die Hochzeit fand damals auf dem New Yorker Rathaus in Manhattan statt. Kennengelernt hatte sich das Paar 2003 - und zwar in einem Supermarkt in Los Angeles.