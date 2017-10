Larry Flynt bietet Millionen für Schmutz über Trump

Porno-Produzent Larry Flynt bietet eine Belohnung von zehn Millionen Dollar für Material, das zu einem erfolgreichen Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump führt.

In einer ganzseitigen Anzeige, die am Sonntag in der « Washington Post» geschaltet wurde, weist Flynt darauf hin, dass Trump «gefährlich unfähig» sei, die Macht im Land auszuüben.

Der Gründer des « Hustler»-Magazins listetet dann mehrere Punkte auf, die nach seiner Meinung schon allein ausreichten, Trump aus dem Amt zu entfernen, darunter «Zusammenarbeit mit einer feindlichen ausländischen Macht». Flynt bezieht sich dabei auf Vorwürfe einer russischen Wahlbeeinflussung. Ein Sonderermittler untersucht in diesem Zusammenhang, ob es dabei ein Zusammenwirken mit Trumps Wahlkampflager gab.

Flynt, der bereits in vergangenen Wahlkämpfen Belohnungen für das Ausgraben von Schmutz gegen bestimmte Kandidaten ausgesetzt hatte, bezeichnet es als seine patriotische Pflicht, «Trump loszuwerden, bevor es zu spät ist».