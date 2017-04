"Ich liebe, wen ich will" - Sophia Thomalla über ihre Männer

Sie badet in einer Wanne voller Geld, bügelt 100-Euro-Scheine und kehrt mehrere Tausend Euro unter den Teppich: Für ein Fotoshooting der Zeitschrift "In" ließ sich Sophia Thomalla als Luxus-Hausfrau inszenieren. Seit gut einem Monat tritt die 27-Jährige beim Portal "Lottohelden.tv" als Moderatorin auf und präsentiert die Gewinnzahlen des EuroJackpots.

Geldsorgen kennt Thomalla derzeit nicht. "Ich habe Gott sei Dank einen Punkt in meinem Leben erreicht, an dem ich nur noch die Dinge beruflich annehme, auf die ich auch wirklich Bock habe und dahinterstehen kann. Ich habe keinen großen finanziellen Druck mehr", sagte die 27-Jährige.

Im Bette mit Henning beim Shooting für die @in! Wer will kann ja mal rein schauen. Ab morgen erhältlich. 😎 📸 by @henning_j_schulz Ein Beitrag geteilt von S O P H I A T H O M A L L A (@sophiathomalla) am 19. Apr 2017 um 11:51 Uhr

Dafür sorgt sie mit ihrem Liebesleben regelmäßig für Schlagzeilen. Ende März wurden Fotos publik, die Sophia Thomalla knutschend mit Musiker Gavin Rossdale in London zeigten. Der 51-Jährige hatte sich im August 2015 von seiner Frau, Sängerin Gwen Stefani, getrennt. Über ihre Beziehung zu Rossdale sagte Thomalla im Interview mit der "In", sie würden sich gut kennen, seien aber nur befreundet. "Das ging zwar weltweit hoch und runter, aber da gab es nichts groß zu besprechen. So richtig neu ist das für mich alles nicht", so Thomalla.



"Ich bin unabhängig und mache mein Ding"

Über ihre Hochzeit mit dem norwegischen Musiker Andy LaPlegua wollte sie nichts verraten. Zuletzt gab es Gerüchte, dass die im März vergangenen Jahres in den USA geschlossene Ehe bereits wieder geschieden ist. "Es war spontan und easy. Heiraten in den USA ist so einfach wie hier ein Tattoo stechen. Ich weiß, dass so eine frühe Ehe ein Wahnsinn ist. Leichtsinnig wahrscheinlich auch, aber manchmal tut man eben Dinge im Leben, die nicht richtig durchdacht sind", sagte Thomalla damals der "Bild"-Zeitung.

Sie sei kein einfacher Mensch, gibt Thomalla in dem Interview mit der "In" zu, aber: "Wenn ich liebe, dann mit allem, was ich habe. Gesunde Eifersucht ist in Ordnung. Das ist ja nur ein Zeichen dafür, dass man sich wichtig ist. Aber alles, was krankhaft wird, ist reines Gift für die Beziehung. Ich bin unabhängig und mache eh mein Ding. Ich liebe, wen ich will!" Ob das aktuell Ehemann Andy LaPlegua, Musiker Gavin Rossdale oder Ex-Freund Till Lindemann ist, ließ sich Thomalla in dem Interview allerdings nicht entlocken.