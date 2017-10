"Lindenstraße"-Schauspieler Salvatore Caci ist tot

Eine traurige Nachricht für die deutsche Schauspielszene: Salvatore Caci ist tot. Der Sohn sizilianischer Einwanderer war bereits am 3. Oktober nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben - nur wenige Tage vor seinem 41. Geburtstag. Caci ist heute Vormittag auf dem Friedhof in Köln Mülheim beigesetzt worden.

Fernsehzuschauer kennen ihn aus zahlreichen TV-Produktionen. Unter anderem wirkte Salvatore Caci mehrmals in dem ARD-Dauerbrenner "Lindenstraße" mit, der Vorabendserie "Die Anrheiner" oder der Krimireihe "SOKO-Köln". Auch für "Aktenzeichen XY" wurde er engagiert. Erstmals vor der Kamera stand er 1999. In der ARD-Serie "City Express" bekleidete er eine Episodenhauptrolle. Zuvor hatte er in seiner Heimatstadt Köln erste Bühnenerfahrungen gesammelt und einige Jahre Schauspielunterricht genommen.

Salvatore Caci war erfolgreicher Agent

Caci baute sich aber schon frühzeitig ein zweites Standbein auf: Er nutzte seine Erfahrungen als Schauspieler mit Migrationshintergrund - und gründete eine Agentur, die sich auf diese Gruppe spezialisierte: Die Agentur Caci vermittelte bilinguale, aber auch viele deutsche Künstler für die Bereiche Film, Fernsehen und Werbung. Das Geschäft lief gut, mehr als 50 Schauspielerinnen und Schauspieler zählten zu seinen Klienten, darunter auch einige "Lindenstaßen"-Darsteller.