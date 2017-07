Wie Prinz Harry die Queen zum Furzen brachte

1) Mehr als 300 Kilometer durch die Eiswüste, Temperaturen bis minus 45 Grad und ein 70-­Kilo-­Schlitten, den er hinter sich herziehen muss, können ihn nicht aufhalten: Innerhalb von drei Wochen marschiert Prinz Harry 2011 zum Südpol, um auf das Schicksal von Kriegsveteranen aufmerksam zu machen.

2) Jahrelang hatte Prinz Harry unter dem Pseudonym Spike Wells auf Facebook einen nur 400 Freunden zugänglichen Account. Als Profilbild nutzte er dabei dieses Bild (zu Deutsch: "Oh mein Gott, ich bin rothaarig").

3) Derbe Späße haben bei den Royals Tradition. Zum Geburtstag schenkte Harry seinem Neffen George ein Furzkissen. Sogar der Queen soll er als kleiner Junge eines untergeschoben – und sie zum Lachen gebracht haben.

4) Beide Brüder – Harry und William – erbten das Millionenvermögen ihrer 1997 verstorbenen Mutter Diana. William bekam zudem ihren Verlobungsring vermacht, Harry ihr Hochzeitskleid.

5) Die erste große Liebe erlebt Harry mit 19 Jahren am Eton College. Doch die ein Jahr ältere Laura Gerard Leigh ist nicht so verliebt in ihn wie er in sie. 2015 heiratet sie den Banker Philip Kaye. Der ist übrigens der Ex-­Freund einer Ex­-Freundin von Prinz William.

6) Harry ist ein talentierter Maler. Bei seinem Schulabschluss bekommt er im Fach Kunst für seine Bilder eine glatte Eins. Das Talent hat er wohl von seinem Vater geerbt. Prinz Charles, 68, ist ein begeisterter und unbestreitbar begabter Aquarellmaler.

7) Das Wappen von Prinz Harry enthält anders als die übrigen der königlichen Familie eine Besonderheit: In ihm werden kleine rote Muscheln verwendet – Elemente des Familienwappens seiner Mutter Diana Spencer. Sie zieren den Kragen von Löwe und Einhorn und den Schild.

8) Beide Brüder sind Fans von Star Wars. Bei einem Besuch der Dreharbeiten zu dem im Dezember 2016 erscheinenden neuen Film dürfen sie im Londoner Studio Lichtschwerter testen – und später sogar verkleidet als Stormtrooper in einer kleinen Szene mitspielen.

9) Zunächst verstehen sich beide Brüder blendend. Später bekommt William von Mama Diana den Spitznamen "Billy the Basher" – weil er Harry so viel ärgert. Heute sind sie aber wieder sehr eng.

10) Der amerikanische TV­-Sender Fox produziert 2014 eine Date-Show, in der zwölf junge Frauen darum wetteifern, Prinz Harry zu heiraten – ohne zu wissen, dass es nicht der echte ist. Die Siegerin nimmt die Enttäuschung sportlich. Heiraten tut sie den falschen Harry aber nicht.