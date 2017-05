16-Jähriger sprengt Twitter mit einem Post über Chicken Nuggets

Ellen DeGeneres wurde von ihrem Twitter-Thron gestoßen.

Das legendäre Oscar-Selfie von der TV-Moderatorin - aus dem Jahr 2014 - wurde bereits über 3,4 Millionen Mal retweeted. Kein Wunder, immerhin kommt es nicht tagtäglich vor, dass sich so viele Hollywood-Größen auf nur einem Selfie wiederfinden. Doch nach drei Jahren muss Ellen ihren Platz räumen, für einen 16-jährigen Amerikaner und dessen Chicken-Post.

Doch wie kam es dazu? Carter Wilkerson fragte die US-Fast-Food-Kette Wendys via Twitter an, wie viele Retweets er benötigen würde, um ein Jahr lang Gratis-Nuggets zu erhalten? Daraufhin antwortete die Kette, 18 Millionen. Und hätte wohl im Leben nicht damit gerechnet, dass dieser Tweet jemals so eine Reichweite erzielen würde. Über 3,5 Millionen Mal wurde der Beitrag mittlerweile geteilt. Von den 18 Millionen ist der Jüngling zwar noch weit entfernt, doch wer weiß.

Immerhin tingelt Carter von Show zu Show, war selbst bei Ellen zu Gast, um für diese Aktion zu werben.

Immerhin: Einen positiven Seiteneffekt hat die absurde Aktion bisher hervorgebracht. Die Kette Wendys hat für den gebrochenen Twitter-Rekord 100.000 Dollar an eine Wohltätigkeitsorgansiaton gespendet, die sich um Pflegekinder kümmert.