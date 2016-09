Wird Popsängerin Adele zur Studentin? Laut der englischen "Sun" erklärte die Sängerin auf einem Konzert in Boston, dass ihr Plan sei, sich an der Uni einzuschreiben.

"Ich will unbedingt auf die Universität gehen. Ich weiß, es klingt lächerlich, aber es ist eine Sache, die ich wirklich machen will". Eigentlich wollte sie vor Beginn ihrer Karriere an der Universität in Liverpool studieren, "aber dann wurde mir ein Plattenvertrag angeboten, also dachte ich mir: Uh, was mach ich jetzt?" Offensichtlich habe sie sich für den Plattendeal entschieden. "Was ich in keinster Weise bereue".

Adele will nach Harvard

Adeles Traum sei es, an der Elite-Uni in Harvard angenommen zu werden, wo auch Schauspielerin Natalie Portman und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ihren Abschluss gemacht haben. "Aber", sagte sie, "ich möchte nicht, dass irgendjemand denkt, ich sei clever genug, um nach Harvard zu gehen. Ich werde mir ein T-Shirt von Harvard kaufen und ich würde vorgeben, Brille zu tragen, wenn ich studiere".

Die Sängerin soll auch bestätigt haben, eine längere Pause von der Musik zu nehmen, um mehr Zeit für ihren vierjährigen Sohn Angelo zu haben.