Mit diesem Bildern sorgen Sami Khedira und Adriana Lima momentan für Aufsehen: Der deutsche Fußballnationalspieler und das brasilianische Topmodel wurden am Strand von Mykonos gemeinsam gesichtet, genossen offensichtlich einen Urlaub zusammen. Auch der Fußballer Robert Lewandowski und seine Frau sind offenbar mit den den beiden Promis vor Ort. "Mit guten Freunden" sei er in Griechenland, betonte Khedira auf Instagram. Und auch Lima zeigte sich in den sozialen Netzwerken nur mit Freundinnen oder allein vor der Kamera. Dabei sind sowohl Khedira als auch Lima momentan offiziell Single.

Lima hat sich gerade von ihrem Freund Joe Thomas getrennt. Mit dem Box-Trainer war sie etwa ein Jahr liiert. Und Khedira ist seit Juli 2015 von "GNTM"-Gewinnerin Lena Gercke getrennt. Zuvor war Adriana Lima fünf Jahre lang mit dem serbischen Basketball-Spieler Marko Jaric verheiratet. Das Paar trennte sich im Mai 2014. Mit ihrem Ex-Mann hat die 35-jährige Lima zwei Töchter. Valentina kam 2009 zur Welt, Sienna 2012.

Adriana Lima läuft schon seit 2000 für "Victoria's Secret"

Seit dem Jahr 2000 läuft Adriana Lima als sogenannter Engel für die Wäschemarke "Victoria's Secret" über den Laufsteg. Lima ist damit das Topmodel, das bisher am längsten für "Victoria's Secret" arbeiten durfte.

Dafür tut Adriana Lima allerdings auch viel: Als sie 2011 in einem Interview erzählte, wie hart sie sich auf die jährliche Wäsche-Show vorbereitet - unter anderem nimmt sie 9 Tage vorher nur Proteinshakes zu sich und trinkt zwölf Stunden vorher nichts - wurde sie dafür scharf kritisiert.

Auf Mykonos machte sie sich nun ein paar entspannte Tage, besuchte dort die Hochzeit einer Freundin. Das brasilianische Topmodel Ana Beatriz Barros heiratete den Milliardär Karim El Chiaty. Ob Sami Khedira Lima dorthin begleitete, ist nicht bekannt.