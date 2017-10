Adriana Lima: So hält sich das "Victoria's Secret"-Model fit

Adriana Lima mal nicht auf dem Laufsteg, sondern im Boxring. So präsentierte sich das bekannte Victoria´s Secret Model am Dienstag in New York. Schon seit 1999 modelt die 36-jährige für das Unterwäschen-Label. Um sich für ihren Job fit zu halten, boxt Lima regelmäßig. Sie habe alle möglichen Sportarten gemacht, bevor sie beim Boxen hängengeblieben sei, sagt sie: "Als Frau hast Du kein Gefühl dafür, wie stark Du sein kannst. Und das bringt mich weiter, meine eigenen Stärken zu sehen. Selbst wenn man schon viele Jahre boxt, lernt man jeden Tag etwas Neues dazu. Auch wenn es eine alltägliche Beschäftigung ist, entdeckt man jeden etwas Neues über sich. Das ist es, was ich daran liebe." In diesem Jahr wird Lima mit der Victoria´s Secret Show zum ersten Mal nach China gehen. Dort wird sie in Shanghai über den Laufsteg gehen. Bis dahin will sie aber noch einige Runden im Boxring absolvieren.