Älter, dicker, nachdenklicher - ein König in der Midlife-Crisis

Der einst pausbäckige "Prins Pilsje" ist erwachsen geworden. Die neuen Porträtfotos, die das niederländische Königshaus aus Anlass des 50. Geburtstages von König Willem-Alexander veröffentlicht hat, zeigen einen freundlich blickenden Mann in den besten Jahren: im Gesicht etwas kantiger geworden, leicht nachdenklich aber insgesamt doch positiv gestimmt. Anders als seine vor Charme und Lebensfreude sprühende Gattin Máxima scheint der Jubilar seinen runden Geburtstag mit gemischten Gefühlen zu sehen. Ein König in der Midlife-Crisis.

"So weit man feiern kann, dass man 50 wird, werde ich schön mit der Familie feiern“, sagte er in einem Interview. "In diesen Momenten ist es wichtig, sich an das zu erinnern, was man hat. Dass man gesund ist und eine liebe Familie hat“. Für einen - zumindest von außen betrachtet - rundum vom Glück verwöhnten Mann, Familienvater, im Volke beliebten Monarchen mit einem Jahreseinkommen von steuerfreiem 880.000 Euro, klingt das wenig euphorisch.

Willem-Alexander ist die Bürde der Krone anzumerken. Vor vier Jahren ist er seiner Mutter Königin Beatrix auf den Thron gefolgt und wusste, dass er große Fußstapfen würde ausfüllen müssen. Die ehemalige Königin ist hochintelligent und sehr gebildet und hatte sich in ihrer 33-jährigen Regentschaft immer wieder in politische und gesellschaftliche Debatten eingemischt und maßgeblich mitgestaltet. Eine großartige Monarchin.



Willem-Alexander steht im Schatten starker Frauen

Ihr Sohn hingegen steht im Schatten starker Frauen: seiner Mutter und seiner Frau. Der gebürtigen Argentinierin Máxima fliegen die Herzen zu. Und sie wird weitaus häufiger zu wichtigen internationalen Konferenzen eingeladen, als ihr Mann. Zuletzt traf sie auf Initiative von Bundeskanzelrin Angela Merkel in Berlin beim "Women 20 Summit 2017“ mit der Chefin des Internationalen Währungsfonds Christine Lagarde, der Vize-Chefin der Weltbank, Anne M. Finucane und der US-Präsidententochter und -beraterin Ivanka Trump zusammen. Im Stillen denkt wohl so mancher Niederländer, dass erst seine Frau den vorher etwas tapsigen und als nicht sehr begabt geltenden Thronfolger zum König formte.

Mit 50 Jahren wird Willem-Alexander vermutlich kurz inne halten und sich vielleicht sagen: 25 Jahre muss ich noch, wenn ich es so mache, wie meine Mutter, und mit 75 abdanke. Guten Gewissens kann er das jedenfalls schon mal einplanen: Am Morgen seiner Krönung 2013 stand die älteste Tochter und Thronfolgerin Prinzessin Amalia, damals neun Jahre alt, bereits mit einem Kalender vor ihm und fragte an, für wann sie sich denn den Tag ihrer Thronbesteigung eintragen solle. Die nächste starke Frau in seiner Familie steht schon bereit.