Ätsch Johnny Depp - Amber Heard schnappt sich Tech-Milliardär

Sie legt lässig den Arm auf seine Schulter, er präsentiert einen roten Kussmund auf seiner Wange: Amber Heard und Elon Musk haben sich zum ersten Mal in der Öffentlichkeit als Paar gezeigt. Auf Instagram veröffentlichte die US-Schauspielerin ein Foto, das sie gemeinsam mit dem Multimilliardär und Tesla-Chef beim Essen zeigt.

"Cheeky" (frech), schrieb die 31-Jährige dazu und spielte damit auf den Lippenstiftabdruck in Musks Gesicht an. Frech aber auch deshalb, weil Heard bis vor wenigen Wochen noch mit Johnny Depp verheiratet war. Erst im Januar vollzog ein Gericht nach einem erbitterten Rosenkrieg die Scheidung des Paares. Depp verpflichtete sich nach nur einem Jahr Ehe zur Zahlung mehrerer Millionen. Jetzt präsentiert Heard der Welt und ihrem Ex-Mann ihren neuen Lover - und der kann es mit Depp locker aufnehmen.

Elon Musk verdiente mit Paypal ein Vermögen

Elon Musk sieht nicht nur gut aus, sondern ist einer der erfolgreichsten Start-up-Unternehmer der USA. Der 45-Jährige gründete das Online-Bezahlsystem Paypal und verdiente damit ein Vermögen. Musk investierte sein Geld unter anderem in die Elektroautofirma Tesla und gründete die Raumfahrtfirma SpaceX. Sein Vermögen wird auf rund 14 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Heard und Musk sollen sich bereits seit längerer Zeit kennen. Die US-Zeitschrift "People" berichtet, dass sich die beiden Ende des vergangenen Jahres näher gekommen sein sollen und zur gleichen Zeit in einem Luxushotel in Miami abgestiegen seien. Jetzt ist mit den Heimlichkeiten Schluss.

Amber Heard und Musk turteln in Australien

Die Schauspielerin und der Tech-Milliardär turteln in Australien in aller Öffentlichkeit. Am Sonntagabend feierten sie Heards Geburtstag und verbrachten gemeinsam und händchenhaltend in einem Restaurant an der australischen Gold Coast in der Nähe von Brisbane, Dort entstand auch das Instagram-Foto.

Wie ernst ist die Affäre zwischen Musk und Heard? Musk, der selbst bereits zwei Mal verheiratet war und aus seiner ersten Ehe mit der Schriftstellerin Justine Wilson fünf Kinder hat, scheint sich seiner Sache sicher zu sein. Er retweete das Foto von sich und Heard.