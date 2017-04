Wie vielter Monat? Alena Gerber macht den Babybauch-Vergleich

So schön kann schwanger sein: Alena Gerber zeigt auf Instagram ihren Babybauch - und der ist in den vergangenen Wochen ganz schön gewachsen. Die Verlobte von Werder-Bremen-Profi Clemens Fritz zeigt sich einmal im fünften Monat (l.) und einmal heute - im siebten Monat (r.).

"Ich war so stolz auf meinen kleinen 5-Monats-Bauch. Aber jetzt, fast drei Monate später, ist da endlich eine Babykugel zu sehen", schreibt die 27-Jährige dazu.



Für ihr Foto erhält Gerber viele Komplimente von Fans. "Du siehst wunderschön aus", schrieb eine Userin. Eine andere warnte vor: "Warte mal ab, was da noch am Ende kommt", und spielte darauf an, dass Gerbers Babybauch bis zum neunten Monat noch kräftig zunehmen wird.

Alena Gerber zog für Clemens Fritz nach Bremen

Im März hatte Fritz die Schwangerschaft seiner Verlobten bestätigt. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, will das Paar nicht verraten. 2015 hatten sich die beiden am Flughafen Frankfurt kennengelernt. Aus dem Flirt wurde Liebe. Gerber zog für Fritz im vergangenen Jahr von München nach Bremen. Kein leichter Schritt.



"Ich war am Anfang skeptisch. Als mir mein inzwischen Bald-Ehemann-und-Grund-warum-ich-hier-bin damals sagte, wo er lebt, wusste ich nicht mal richtig, wo Bremen liegt", schrieb Gerber in ihrer Kolumne beim Lokalportal "Nordbuzz" über die Hansestadt. Inzwischen fühle sie sich in ihrer neuen Heimat aber sehr wohl.

Gerber war Wiesn-Playmate

Gerber begann ihre Karriere als Wiesn-Playmate auf dem Münchner Oktoberfest, wurde dann fürs Fernsehen entdeckt und durfte bei RTL eine Castingshow moderieren, bei der sie ihre Nachfolgerin als Playmate suchte. Seit diesem Jahr ist auf Sport1 zu sehen, moderiert dort die Sendung "Warm-Up – Die Fußballvorschau".



Gerber ist die Ex-Freundin von Skispringer Sven Hannawald, von dem sie sich 2014 trennte. Ein Jahr später lernte sie Clemens Fritz kennen.