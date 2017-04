Das Warten hat ein Ende: Die Zwillinge sind da!

Seit Alessandra Meyer-Wölden im November vergangenen Jahres ihre Schwangerschaft bekannt gab, veröffentlichte sie auf ihrer Instagramseite regelmäßig Fotos ihres wachsenden Babybauchs. Denn die 34-Jährige erwartete zum zweiten Mal innerhalb von fünf Jahren Zwillinge. Damit hatte selbst Meyer-Wölden nicht gerechnet. "Als ich mit meinen ersten Zwillingen schwanger war, sagte der Arzt zu mir: 'Sollten sie irgendwann noch ein Kind haben, verspreche ich Ihnen, dass es keine Zwillinge werden. Die Chancen sind so gering'", sagt sie damals.

Nun hat die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher erneut Zwillinge zur Welt gebracht. "Ich bin überglücklich und stolz euch mitteilen zu dürfen, dass unsere wunderschönen Zwillingsjungs das Licht der Welt erblickt haben. Die Liebe meines Lebens, meine 3 Kinder und ich sind so dankbar für dieses unglaubliche Wunder. Die endlose Liebe zu unseren beiden Engeln ist überwältigend und wir freuen uns, dass sie unsere Familie nun komplettiert haben. Ich bin ohne Zweifel die glücklichste 5fach-Mama der Welt!", schrieb Meyer-Wölden auf ihrer Instagramseite.

Ihre anderen drei Kinder, die siebenjährige Tochter Nayla und die fünfjährigen Zwillinge Emanuel und Elian, stammen aus der Ehe mit Oliver Pocher, die 2013 nach drei Jahren geschieden wurde. In zweiter Ehe ist Meyer-Wölden nun mit einem amerikanischen Geschäftsmann verheiratet. Er ist der Vater der neugeborenen Zwillinge, deren Namen bisher nicht bekannt sind. Auch ein Foto der Babys wird es so schnell nicht geben: Alessandra Meyer-Wölden hält ihre Familie strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Seit der Scheidung von Oliver Pocher lebt die 34-Jährige in Miami, wo sie bereits selbst einen Großteil ihrer Kindheit verbrachte.