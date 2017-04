Was macht eigentlich ... Alexander Klaws?

Klaws, 1983 in Ahlen geboren, gewann 2003 bei "Deutschland sucht den Superstar". Sein von Dieter Bohlen komponierter Gewinnersong "Take Me Tonight" verkaufte sich mehr als eine Million Mal. Nach einer Schauspielausbildung gab er 2006 sein Bühnendebüt im Musical von Roman Polanskis "Tanz der Vampire". 2010 übernahm er die Rolle des Tarzan im gleichnamigen Musical, den er seit Herbst 2016 zum zweiten Mal spielt. Klaws hat mit seiner Freundin, der Musicaldarstellerin Nadja Scheiwiller, einen Sohn.