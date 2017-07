Alice Cooper findet 40 Jahre altes Warhol-Gemälde

Was für ein Fund: Rockstar Alice Cooper hat ein 40 Jahre altes Werk von Andy Warhol ausgegraben. Der rote Siebdruck mit dem Titel "The Little Electric Chair" lag ungerahmt in einer Aufbewarungs-Rolle. Cooper lagerte es zusammen mit einem elektrischen Stuhl, den er in den Siebzigern für seine Konzerte nutzte, in einer Garage.

Wie der ehemalige Manager von Cooper, Shep Gordon dem britischen "Guardian" berichtet, hatten sich Cooper und der Pop-Art-Künstler 1972 in New York kennengelernt, wo Coopers damalige Freundin das Bild für 2.500 Dollar kaufte. Es zeigt einen elektrischen Stuhl und stammt aus seiner "Death and Disaster"-Serie. Das Bild basiert auf einem Foto aus dem Jahr 1953 aus dem New Yorker Sing Sing Gefängnis, wo das Ehepaar Julius und Ethel Rosenberg der Spionage verurteilt und hingerichtet wurde.

Eine grüne Variante des Drucks hatte im November auf einer Auktion bei Christie's 11,6 Millionen Dollar erzielt. Zwar könnte das Werk von Cooper auch einige Millionen wert sein, jedoch fehlt die Signatur des Meisters. Ob Cooper das Fundstück jetzt ebenfalls versteigern lassen will, ist nicht klar.