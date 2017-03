Allein, allein: Hier tanzt Prinz William einsam in der Nobeldisco

Es ist ein Anblick, wie man ihn auf der Dorfhochzeit eines entfernten Cousins vermutet - aber eigentlich nicht im Luxus-Skiressort Verbier in der Schweiz: Fast alleine auf der Tanzfläche unter einem kleinen Scheinwerfer zappelt ein Mann im Business-Hemd und mit beginnender Glatze zur Musik. Der Typ, der da so uncool die Hände in die Luft wirft, ist Prinz William.



Der britische Royal verbringt mit Freunden einen Männerurlaub ohne Ehefrau Herzogin Kate und die Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte. Die freie Zeit will ausgenutzt werden: Wie das Klatschportal "tmz.com" berichtet, zeigte William gegen 22:30 Uhr in der kaum besuchten Disco seine Tanzkünste, wippte unter anderem zum 90er-Jahre-Hit "I got 5 on it" von Luniz die Hüften. Ein Handyvideo zeigt, wie der Prinz entspannt vor sich hin tanzt, während im Vordergrund junge Frauen gelangweilt in die Kamera blicken.

Prinz William und seine Bruder Harry schwingen gern das Tanzbein

Das Ganze wirkt ziemlich brav für eine Feier in einem der teuersten Skigebiete der Welt. Keine Frage: In Sachen Party könnte sich William Tipps von seinem kleinen Bruder Prinz Harry einholen. Dass der es gern mal krachen lässt, war spätestens 2012 klar, als Fotos vom nackten Harry beim Strip-Billard in Las Vegas auftauchten.



Ganz so wild wie früher geht es bei den Briten-Prinzen aber längst nicht mehr zu. William wird diesen Sommer seinen Job als Hubschrauberpilot aufgeben und sich komplett auf seine königlichen Verpflichtungen konzentrieren. Auch Harry kümmert sich nach seiner Militärkarriere nun um die Repräsentation des britischen Königshauses, ist außerdem seit November wieder offiziell in einer festen Beziehung. Mit der Schauspielerin Meghan Markle besuchte er kürzlich eine Hochzeit auf Jamaica - und tanzte dort so ausgelassen, dass er einer Kellnerin das Tablett aus der Hand schlug. Aber ein kleines Tänzchen hat noch niemandem geschadet, denken sich die beiden wohl.