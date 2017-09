Amal und George Clooney - das Traumpaar von Venedig

Venedig ist einfach ihre Stadt: Hier haben sich George und Amal Clooney im September 2014 das Jawort gegeben, und hier zeigte sich das Paar erstmals nach der Geburt ihrer Zwillinge gemeinsam in der Öffentlichkeit. Am Samstagabend stand dann der große Gala-Auftritt an. Im Rahmen der Filmfestspiele von Venedig feierte Clooneys Film "Suburbicon" Premiere. Der Hollywood-Star führte bei der Komödie nicht nur Regie, sondern war auch am Drehbuch beteiligt und fungierte als Produzent. Vor Beginn der Aufführung musste der 56-Jährige zahlreiche Autogramme geben.



Bereits am Donnerstagabend hatten sich die beiden erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Während er im klassischen, schwarzen Anzug mit lässig aufgeknöpftem Hemd kam, trug sie ein geschmackvolles Kleid des italienischen Designers Ermanno Scervino. Von den Strapazen der Geburt war der Anwältin nichts anzusehen.