Der Nachwuchs von Amal und George Clooney ist da

Es ist vollbracht: Amal Clooney hat die Zwillinge Alexander und Ella zur Welt gebracht. Das teilte Stan Rosenfield, Verleger von Gatte George Clooney, mit. Beide seien "glücklich, gesund und wohlauf", sagte er. Und fügte scherzhaft an: "George wurde ruhig gestellt, und sollte sich in den nächsten Tagen erholt haben."



George Clooney will wegen der Kinder kürzertreten

Noch vor wenigen Tagen hatte Hollywoodstar George Clooney gesagt, fortan auf Reisen in gefährliche Konfliktgebiete zu verzichten. Der 55-jährige Schauspieler, der sich gegen Krieg und Hunger in Afrika einsetzt, sagte dem französischen People-Magazin "Paris Match", er werde nicht mehr in den Südsudan oder in den Kongo reisen. Er und seine Frau Amal hätten beschlossen, "verantwortungsvoller zu sein und Gefahr zu vermeiden".