Die US-Schauspielerin Amanda Seyfried (30, "Mamma Mia!") hat sich verlobt. Beim zukünftigen Bräutigam handele es sich um ihren Kollegen Thomas Sadoski (40, "The Newsroom"), sagte ein Sprecher Seyfrieds dem US-Magazin "People". Die beiden hatten sich voriges Jahr in New York bei der Musical-Produktion "The Way We Get By" kennengelernt.

Für Amanda Seyfried wäre es die erste Ehe

Ihre Romanze hätte jedoch erst bei gemeinsamen Dreharbeiten zum Film "The Last Word" begonnen. Im März machten sie ihre Beziehung dann öffentlich.

Für Seyfried würde es die erste Ehe, der zehn Jahre ältere Sadoski war schon einmal verheiratet.



Seyfried datete zuvor den Schauspieler Justin Long ("Er steht einfach nicht auf dich"). Im September vergangenen Jahres gaben sie die Trennung bekannt. Die beiden waren zwei Jahre lang ein Paar.