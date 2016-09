Haben Sie schon einmal von Anastasiya Kvitko gehört? Die Russin aus Kaliningrad hat schon mehr als 4 Millionen Follower bei Instagram und gilt als neue Kim Kardashian. Wieso? Nun ja, sehen Sie selbst. Die 21-Jährige lebt in Los Angeles und arbeitet natürlich als Model. Sie beteuert, dass an ihrem Körper mit den Maßen 95-63-105 nicht nachgeholfen wurde. Und an Selbstbewusstsein mangelt es Kvitko auch nicht. Zum Vergleich mit Kim Kardashian sagt sie: „Ich mag den Vergleich nicht, ich bin viel besser. Mein Körper ist durchtrainiert, mein Hintern ist der schönste und ich hatte nie Schönheitsoperationen im Gesicht.“ Die schöne Russin ist sich sicher: „Aufgrund meiner erhöhten Beliebtheit ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich öfter erkannt werde als Kim.“ Na dann, gutes Gelingen.