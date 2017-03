Merkels Mutter fand Trumps Verhalten "unverschämt"

Beim ersten Treffen zwischen Angela Merkel und Donald Trump überhörte der US-Präsident den Wunsch von Fotografen, Merkel im Oval Office die Hand zu geben. Den Handshake gab's nur zu Beginn und zum Abschluss des Treffens. Trump selbst schrieb anschließend auf Twitter, er habe ein "großartiges" Treffen mit Merkel gehabt. Ganz anderer Meinung ist da die Mutter der Kanzlerin.



"Der Herr Trump hat sich meiner Tochter gegenüber sehr unverschämt verhalten", erklärt Herlind Kasner, 88, gegenüber der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Closer". "Sie behandelt alle immer mit Respekt, und er führt sie mehr oder weniger vor. Ich finde, Angela hat sehr souverän reagiert. Der Herr Trump sollte doch lieber in einer Micky-Maus-Verfilmung mitspielen. Unmöglich finde ich das!"



Herlind Kasner: "Wir sind immer füreinander da"

Die ehemalige Englisch-Lehrerin Kasner verteidigt ihre Tochter aus gutem Grund: "Ich und Angela haben einen tollen Draht zueinander. Wir sehen uns zwar nicht so häufig, aber telefonieren mehrmals die Woche. Wir sind immer füreinander da. Aber ich mische mich natürlich in die politischen Sachen nicht mit ein", so Angelas Mutter.