So sieht Daniela Katzenberger ohne Make-up aus

Auch wenn Cathy Hummels, Diane Kruger, Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez und Co. meist stundenlang geschminkt werden, bevor sie das Haus verlassen - manchmal heißt es auch bei ihnen: #iwokeuplikethis. Unter diesem Hashtag posten User im Netz Fotos von sich direkt nach dem Aufstehen - ganz ohne Make-up.

Das Ganze entstand in Anlehnung an Beyoncés Hit "Flawless", in dem die Sängerin über Selbstbewusstsein und natürliche Schönheit singt. Auch Promis folgen dem Trend und zeigen sich in den sozialen Netzwerken jetzt ab und an mit nacktem Gesicht. Lippenstift, Mascara und Puder müssen wohl erst wieder raus, wenn der rote Teppich ruft. Sehen Sie selbst.