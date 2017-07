Angelina Jolie hatte Lähmungserscheinungen nach Trennung

Schauspielerin Angelina Jolie hatte während der Turbulenzen um die Trennung von Brad Pitt nach eigenen Angaben zeitweise Lähmungserscheinungen im Gesicht. "Manchmal stellen sich Frauen in Familien selbst an die letzte Stelle, bis es sich an ihrer eigenen Gesundheit bemerkbar macht", sagte sie dem Magazin "Vanity Fair". Eine Seite ihres Gesichts habe heruntergehangen. Durch eine Behandlung mit Akupunktur sei sie aber wieder vollständig genesen.

Angelina Jolie will ihre Familie an erster Stelle haben

Angelina Jolie stürzt sich seit Trennung von Brad Pitt in die Hausarbeit AFP

Der Stress eines Sorgerechtsstreits mit ihrem früheren langjährigen Partner, während sie sich um ihre sechs Kinder kümmern musste, habe auch weitere Folgen: Sie habe Bluthochdruck, ihre Haut sei trockener, und sie habe mehr graue Haare. "Ich weiß aber nicht sicher, ob es die Wechseljahre sind oder nur das Jahr, das hinter mir liegt", scherzte sie im Interview.

Die Vorstellung, dass sie für manche noch immer ein Sex-Symbol sein könne, findet sie lächerlich. Sie fühle sich allerdings jetzt mehr als Frau, weil "ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann", außerdem stelle sie ihre Familie an die erste Stelle und sei "verantwortlich für mein Leben und meine Gesundheit".