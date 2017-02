Gewichtskampf und Mobbing beim "Bachelor"

22 schöne Frauen und nur ein Mann - da scheint der Zickenkrieg vorprogrammiert.

Unter der Sonne Miamis fliegen die Fetzen: Gestritten wird aber nicht um den Bachelor, sondern um zwei Pobacken, die aus einem schmalen Streifen Stoff zu plumpsen drohen. Am Ende bleiben in der zweiten Folge Folge drei Frauen auf der Strecke.

"Der Bachelor": Zickenzoff um einen nackten Po Fullscreen

Diätzwang bei den Bachelor-Kandidatinnen

In der ersten Folge der RTL-Show hatte das Mobbing bereits begonnen: Evelyn Burdecki machte ihrer Mitstreiterin Julia Friess ein Kompliment für deren Kleid. Sobald die Musical-Darstellerin aber außer Hörweite war, hieß es auch: "Die muss auch ein bisschen abspecken." Doch nicht nur Mobbing, auch Selbstzweifel bringt der"Bachelor" mit sich. So verriet Dessous-Model Fabienne Gierke gegenüber "InTouch": "Klar haben wir Mädels uns alle abgecheckt, als wir uns im Bikini sahen. Gerade Frauen schauen dann offensiv hin: Haben die anderen was, was ich nicht habe?"

Der diesjährige "Bachelor" Sebastian Pannek versteht das Figur-Mobbing nicht. "Mir ist kein Mädel negativ aufgefallen, alle haben tolle Figuren. Ich hoffe, dass von eventuellem Zicken-Terror nichts an mich herankommt und dass das in der Mädels-Villa bleibt", sagte er im "InTouch"-Interview. Trotzdem ist ihm Sportlichkeit wichtig - das ist deutlich an seinem durchtrainierten Körper zu sehen. Vielleicht versuchen die Frauen also nur mit ihm mitzuhalten.

Bachelor-Vorgänger Oliver Sanne: "Trantütiger Auftakt"

Nach Leonard Freier meldet sich auch Sebastian Panneks Vor-Vorgänger zu Wort: Oliver Sanne sprach mit gmx.de über den Staffelauftakt. Für den Geschmack des Bachelors von 2015 fiel der Start etwas zu mau aus: "Ich habe den Eindruck, dass die Kollegen gerade am Anfang ein bisschen stocksteif sind. Ein wenig trantütig", sagte er im Interview. Er selbst habe dagegen seinerzeit "locker agiert" und "Witzchen gemacht". Unterm Strich habe ihn der Auftritt von Pannek aber überzeugt.

Nicht so gut kam bei Sanne Kandidatin Evelyn weg. Da die Schauspielerin schon bei anderen ähnlichen Formaten mitgemacht hat, glaubt Sanne, dass sie sich über die Show nur profilieren wollte und es mit dem Bachelor nicht allzu ernst meinte. Vielleicht hat der Neue das aber auch schon gecheckt. Evelyn bekam nämlich gleich in der ersten Sendung keine Rose.

Tipps von Bachelor-Vorgänger Leonard Freier



Leonard Freier und Sebastian Pannek haben eines gemeinsam: Sie hoffen - bezeihungsweise hofften - als "Bachelor" auf RTL die Große Liebe zu finden. Freier, der im vergangenen Jahr Kandidat der Show war, schrammte an diesem Ziel haarscharf vorbei. Seine Beziehung mit Angelina Heger war nach kurzer Zeit schon wieder vorbei. Trotzdem hat Freier für seinen Nachfolger einige Tipps parat, wie die B.Z. schreibt:

1. Er solle unbedingt authentisch sein und er selbst bleiben.

2. Durchhaltevermögen beweisen

3. Sebastian soll ein Gentlemen sein

Vielleicht hat Sebastian Pannek dank dieser Ratschläge ja langfristigeren Erfolg als sein Vorgänger.

Die berühmte Verwandschaft des Bachelor

Er arbeitet als Model, hat ein Sixpack und stets viel Gel in den Haaren: Sebastian Pannek heißt der neue RTL-Bachelor. Seit Mittwochabend geht der 30-Jährige im TV auf Frauenfang und muss sich zwischen 22 Kandidatinnen entscheiden. Wer dann ganz sicher auch einschaltet? Die ehemalige Profi-Turnerin Magdalena Brzeska.

Denn die gebürtige Polin ist eine Tante von Sebastian Pannek. Sie war mit dem ehemaligen Fußballprofi Peter Peschel verheiratet - und der wiederum ist der Onkel des neuen Bachelors.

Die Kandidatinnen 2017: So, lieber Bachelor: Welche Bikini-Schönheit darf's denn sein? Fullscreen

Erster Skandal beim "Bachelor"

Am Mittwoch startete die neue Staffel vom "Bachelor". Doch schon jetzt gibt es den ersten Skandal. Eine der Kandidatinnen soll nämlich noch während der Dreharbeiten fest liiert gewesen sein. Das berichtet zumindest die aktuelle Ausgabe der "Closer". Demnach soll die Düsseldorferin Evelyn während der Teilnahme an der RTL-Show gar nicht Single gewesen sein. "Wir haben uns alle gewundert, als wir hörten, dass Evelyn beim 'Bachelor' teilnimmt", zitiert das Heft eine Bekannte. "Serkan und sie waren fest zusammen, ihre Familien kannten sich gut, und sie waren regelmäßig im gemeinsamen Urlaub."



Ihrem Freund soll sie auch gar nichts von ihrer Teilnahme an der Kuppelshow erzählt haben. Inzwischen seien die beiden getrennt. "Die Sache ist, wie sie ist. Ich will dazu am liebsten gar nichts sagen. Das regt mich nur auf", erklärt Serkan gegenüber dem Blatt. Verzeihen will er Evelyn auf keinen Fall: "Was will ich denn noch mit so einer?"

Sebastian Pannek: Hemd auf, Rose raus: Das ist der neue Bachelor Fullscreen

Fullscreen

+++ Alle Infos zur neuen "Bachelor"-Staffel +++

Bald ist es wieder soweit: Der "Bachelor" geht in die siebte Runde. Dann setzen 22 Frauen alles daran, das Herz des Rosenkavaliers zu erobern. Bereits im Dezember stellte RTL die ersten zehn Kandidatinnen vor. Jetzt ist klar, wer ebenfalls noch um ihn kämpfen wird. Und die Auswahl ist vielfältig. Von der Stewardess über die BWL-Studentin oder die Eventmanagerin bis hin zur Erzieherin ist alles dabei.

In acht Doppelfolgen kann der begehrte Junggeselle die Damen genaustens unter die Lupe nehmen. Und das bei heißen Dates im sonnigen Florida. Vier der 22 Ladys bekommen die Chance, ihm Freunde und Familie vorzustellen und ihre Heimat zu zeigen. Die letzten drei Auserwählten verbringen mit dem Schnuckelchen anschließend ein Dreamdate. Doch nur die beiden Finalistinnen haben die Chance, auch seine Familie kennen zu lernen und von sich zu überzeugen.

Geheimnis um den "Bachelor" gelüftet

Zwar hält RTL den Namen noch geheim, doch wie das nun mal so ist mit Geheimnissen - einer quatscht ja immer. Und so ist bereits vor zwei Monaten durchgesickert, wer den männlichen Part der Dating-Show übernehmen wird. Der neue "Bachelor" soll Sebastian Pannek aus Köln sein - Neffe der Turnerin Magdalena Brzeska. Das berichtete das Portal "Promiflash" unter Berufung auf einen Insider. Der durchtrainierte 30-Jährige arbeite als Model, sei BVB-Fan und spiele selbst gerne Beach-Soccer, heißt es in dem Video-Beitrag. Wem er wohl seine letzte Rose geben wird?

Vergangenes Jahr eroberte die 26-Jährige Leonie aus Itzehoe das Herz von "Bachelor" Leonard Freier. Doch das Glück war nicht von langer Dauer. Die beiden waren schon vor Ausstrahlung der letzten Sendung kein Paar mehr - wenn sie überhaupt jemals eins waren. Vielleicht hat ja der neue "Bachelor" mehr Glück bei seiner Wahl. RTL zeigt ab dem 1. Februar jeden Mittwoch eine Doppelfolge. Die letzte Rose wird dann am 22. März vergeben.



Die wahre Liebe fand bislang in diesem TV-Format nur Anna Hofbauer. Die Musical-Darstellerin entschied sich 2014 für den Werber Marvin Albrecht und ist bis heute mit ihm glücklich. Auch dieses Jahr soll die "Bachelorette" wiederkommen. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich jetzt noch dafür bewerben.

Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de.

Janke, Kralitschka und Co.: Das wurde aus den bisherigen Bachelor-Pärchen Fullscreen

Überblick Bachelor 2017: Termine und Infos Start der neuen "Bachelor"-Staffel: Mittwoch, 1. Februar 2017

Mittwoch, 1. Februar 2017 Drehort: Florida

Florida Ausstrahlung: RTL sendet jedenMittwoch ab 20.15 Uhr

RTL sendet jedenMittwoch ab 20.15 Uhr Sendelänge: Acht Doppelfolgen à 120 Minuten

Acht Doppelfolgen à 120 Minuten Finale: Die letzte Rose wird am 22. März 2017 vergeben. Alle Kandidatinnen der siebten Staffel: 1. Alesa, 24, Studentin Public Management aus München 2. Anna, 24, BWL-Studentin aus Wolfsburg 3. Clea-Lacy, 25, Bürokauffrau aus Rastatt 4. Erika, 25, BWL-Studentin aus Geislingen 5. Fabienne, 25, Kosmetikerin aus Hannover

6. Inci, 23, Sport- und Fitnesskauffrau aus Auenwald 7. Julia, 27, Musicaldarstellerin aus Regensburg 8. Julia P., 21, Flugbegleiterin aus Dormitz 9. Kattia, 28, Dolmetscherin aus Kassel 10. Viola, 26, Friseurmeisterin aus München 11. Tina S., 26, Immobilienmaklerin aus Düsseldorf 12. Jana, 25, Erzieherin aus Mengen 13. Susanna, 27, Tanzcoach aus Hamburg 14. Cara, 23, BWL-Studentin aus Ludwigshafen (Rhein) 15. Janika, 28, Eventmanagerin aus Hamburg 16. Tina, 23, Visagistin und Tänzerin aus Witten 17. Caroline, 28, Sozialversicherungsfachangestellte aus Chemnitz 18. Lisa-Marie, 22, Stewardess aus Eisleben 19. Chloé, 22, Kosmetikerin aus Heidelberg 20. Sabrina, 30, Account Analyst aus Panketal 21. Evelyn, 28, Personal Trainerin aus Düsseldorf 22. Silvana, 34, Automobilverkäuferin aus Berlin