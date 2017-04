Der Bachelor bricht im Restaurant zusammen

Vor wenigen Tagen eröffnete er noch ein Fitnessstudio in Hamburg und ließ sich beim Stemmen der Gewichte fotografieren - nun liegt Bachelor Leonard Freier im Krankenhaus. Der 32-Jährige hat sich allerdings nicht beim Sport verausgabt, sondern eine Lebensmittelvergiftung zugezogen.

Er war am Dienstag in einem Berliner Restaurant essen und klagte anschließend über Unwohlsein. Als Vorsichtsmaßnahme wurde Freier in eine Klinik gebracht. "Leonard nimmt sich ein paar Tage eine private Auszeit", teilte sein Management dem Portal "Promiflash" mit. Wo und was der 32-Jährige gegessen hat, ist nicht bekannt.

Erst vor vier Wochen war Freier beim Joggen mit Schmerzen in der Brust kollabiert. "Mein Kumpel dachte, dass ich einen Herzinfarkt habe. Das denken meine Freunde sowieso schon länger. Die prophezeien mir immer wieder, dass ich mal einen Herzinfarkt bekomme, weil ich immer so viel unterwegs bin und mir kaum Ruhe gönne", sagte der Berliner nach seinem Zusammenbruch der Zeitschrift "Gala". Er sei schon immer ein Workaholic gewesen. "Manchmal übernehme ich mich einfach, schlafe und esse dann zu wenig. Mit 24 hatte ich ein Burnout, habe daraufhin meine Kapitalgesellschaft verkauft und sechs Monate pausiert. Daraus habe ich gelernt", sagt Freier.



"Der mieste und unehrlichste aller Bachelor"

Im vergangenen Jahr trat der 32-Jährige in der RTL-Show "Der Bachelor" auf. Doch die große Liebe fand er in der Sendung nicht. Von Finalistin Leonie Pump, der er die letzte Rose überreichte, trennte er sich kurz nach Ende der Dreharbeiten. "Ich wusste ja nicht, dass ich an den miesesten und unehrlichsten aller Bachelor geraten bin", sagte Pump nachdem sie abserviert wurde der Zeitschrift "InTouch".

Danach war Leonard Freier mit Angelina Heger liiert. Die nahm 2014 selbst an der Kuppelshow "Der Bachelor" teil. Doch auch diese Beziehung war nicht von Dauer. Heger warf Freier vor, sie mit seiner Ex-Freundin, mit der er eine gemeinsame Tochter hat, betrogen zu haben. Er dementierte und sagte der Zeitschrift "InTouch": "Angelina hat das mit uns kaputt gemacht". Sie ist nun an seinem Krankenbett sicher nicht willkommen.