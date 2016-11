Grauhaarige Senioren, die sich mit blutjungen Schönheiten umgeben, prägten eine ganze Weile die Welt der Stars und Sternchen. Doch die Zeit der Sugardadys scheint sich ihrem Ende zuzuneigen. Toyboys lautet der neue Trend. Ob Jennifer Lopez, Demi Moore oder Kate Moss - sie alle bevorzugen viel jüngere Männer an ihrer Seite. Selbst Heidi Klum, die sich einst an den alternden Flavio Briatore schmiegte, turtelt nun mit ihrem 13 Jahre jüngeren Vito Schnabel. Jetzt ist auch Barbara Becker auf den Geschmack gekommen.

Wie sie in einem Interview mit der "Gala" verriet, ist ihr neuer Freund ganze 17 Jahre jünger als sie. "Es gibt jemanden in meinem Leben, der mich glücklich macht ...", sagte die 50-Jährige. Viele Details zu ihrer neuen Beziehung plauderte sie jedoch nicht aus. Er sei Amerikaner und lebe wie sie auch in Miami. Seinen Namen wollte sie nicht bekannt geben.

Barbara Becker und ihre gescheiterten Ehen

Barbara Becker ist vor allem an der Seite des Tennisspielers Boris Becker bekannt geworden. Mit ihm war sie zwischen 1993 und 2001 verheiratet. 2011 ging auch ihre zweite Ehe mit dem belgischen Künstler Arne Quinze in die Brüche.

Heute macht sie als Mode-, Schmuck- und Produktdesignerin von sich reden. Zudem veröffentlichte sie zahlreiche Yoga-, Pilates und Fitness-DVDs.