Schweinsteiger rührt mit Liebesgrüßen für Ana

Im vergangenen Dezember verkündete Ana Ivanovic überraschend das Ende ihrer Tennis-Karriere. Am Donnerstag wurde sie offiziell vom Profisport verabschiedet. Beim Halbfinale der French Open in Paris betrat die Frau von Bastian Schweinsteiger noch einmal den Tenniscourt. Wie auf ihrem Instagram-Account zu sehen ist, bekam die Serbin Blumen, eine Trophäe sowie ein Bild als Andenken überreicht. Sie nutzte das soziale Netzwerk außerdem, um sich zu bedanken: "Es war mit eine Ehre, den Tag werde ich nie vergessen", schrieb die 29-Jährige. Freudige Erinnerungen dürfte auch ihr Sieg der French Open in Paris 2008 geweckt haben.

The biggest thank you to @rolandgarros and the French Tennis Federation for all the love today. It was a honor, and a day I will always remember. ❤️ #rolandgarros Ein Beitrag geteilt von Ana Ivanovic (@anaivanovic) am 8. Jun 2017 um 11:46 Uhr

Bastian Schweinsteigers lobende Worte

An eben diesen Triumph erinnerte auch Bastian Schweinsteiger. Der Fußballprofi konnte seine Ehefrau nicht begleiten, schickte ihr aber ganz öffentliche Liebeserklärungen. Zum ersten Tag der "Rente" Ivanovics schwärmte er per Instagram von ihrer "unglaublichen Karriere". Er sei unendlich stolz auf seine Ana, betonte er weiter.

So sad that I can't be with you in Paris for your official retirement today. What you have achieved in your career has been unbelievable! I'm more than proud of you and can't wait to hug you, @anaivanovic ❤ #thebest Ein Beitrag geteilt von Bastian Schweinsteiger (@bastianschweinsteiger) am 8. Jun 2017 um 8:52 Uhr

Ein gemeinsames Bild des Paares vor der Skyline Chicagos veröffentlichte Schweinsteiger bei Facebook. Die rührende Bildunterschrift: "Meine liebste Tennislegende".

Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger sind seit dem 12. Juli 2016 verheiratet. Das Paar lebt in den USA, wo Schweinsteiger für den Verein Chicago Fire spielt.