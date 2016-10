Batman-Star Val Kilmer an Krebs erkrankt?

Auf Val Kilmers offizieller Facebook-Seite sieht alles ganz normal aus. Er postet in regelmäßigen Abständen Bilder und Videos von sich. Doch so wirklich in Ordnung scheint die Welt des 56-Jährigen Schauspielers nicht zu sein. Seit 2014 war Kilmer in keinem Kinofilm mehr zu sehen und in der Öffentlichkeit trat der Batman-Star in den vergangenen Jahren auch nicht wirklich in Erscheinung.

Der Grund dafür soll Krebs sein. Seit über einem Jahr wird über seinen Gesundheitszustand spekuliert. Er habe Rachenkrebs, heißt es aus sicheren Quellen. Laut "TMZ" soll er davon angeblich schon 2014 gewusst haben - doch wegen seines christlichen Glaubens habe er die Krankheit zunächst ignoriert. Jetzt feuerte Hollywood-Star Michael Douglas diese Gerüchte an.



Michael Douglas über Val Kilmer: "Es sieht nicht gut aus"

Der 72-Jährige Schauspieler redete am Samstagabend bei einer Veranstaltung in London über die Dreharbeiten mit Val Kilmer vor 20 Jahren zu "Der Geist und die Dunkelheit": "Der Film wurde nicht so erfolgreich wie ich es mir erhofft hatte, aber wir hatten eine wunderbare Zeit. Val war ein wunderbarer Typ, der jetzt genau das durchmacht, was ich auch durchmachte. Und es sieht nicht so gut aus für ihn."

2010 erst war Douglas selbst an Krebs erkrankt. Doch bereits ein Jahr später verkündete er, dass er alles überstanden habe. Um seinen Freund scheint es jetzt aber nicht besonders gut zu stehen: "Ich bete für ihn. Das ist der Grund, warum ihr in letzter Zeit nicht viel von Val gehört habt", so Douglas.

Offiziell ist die Erkrankung von Kilmer aber noch nicht. Der hat sich bisher noch überhaupt nicht dazu geäußert, aber warum sollte Michael Douglas irgendeine Lüge in der Öffentlichkeit erzählen?