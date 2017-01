Bella Hadid hat untenrum jetzt ein Tattoo

Bella Hadid hat ein engelsgleiches Aussehen. In dieses Bild fügen sich auch ihre zwei neuen Tattoos ein: Das 20-jährige Model hat ihre Haut untenrum mit kleinen Engelsflügeln verschönern lassen.

Er durfte bei Bella Hadid ran

Die kleinen Flügel zieren bei der kleinen Schwester von Gigi Hadid ein unteres Körperteil: ihren rechten Knöchel. Ein berühmter Tätowierer durfte bei ihr Hand anlegen. Jonathan Valena tätowiert unter dem Künstlernamen JonBoy im "West4Tattoo" in Manhattan, New York City. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 36-Jährige am Montag ein Foto von sich und seiner prominenten Kundin.

♠️🖤 Ein von c/s ∴jon✞boy∴ p/v (@jonboytattoo) gepostetes Foto am 15. Jan 2017 um 16:02 Uhr

Die permanenten Flügel des "Victoria Secret"-Engels sind klein und sehr filigran. Bella Hadid folgt damit einem Trend: Immer mehr Stars lassen sich die sogenannten "tiny tattoos" stechen. Bei der kleinen Schwester von Topmodel Gigi Hadid haben sie links und rechts der Achillessehne Platz gefunden.

fly @bellahadid #jonboytattoo Ein von c/s ∴jon✞boy∴ p/v (@jonboytattoo) gepostetes Foto am 15. Jan 2017 um 16:00 Uhr

🕊@bellahadid #jonboytattoo Ein von c/s ∴jon✞boy∴ p/v (@jonboytattoo) gepostetes Foto am 15. Jan 2017 um 15:59 Uhr

Der Tätowierer JonBoy ist aktuell einer der begehrtesten seines Fachs. Seine Werke sind für immer unter der Haut von Promis wie Hadid's Modelkollegin Kendall Jenner, Sofia Richie oder Zayn Malik. Im Dezember veröffentlichte die "New York Times" ein Portrait des Künstlers.



Die Bedeutung der Engelsflügel

Über die Bedeutung des Motivs schweigt Bella Hadid. Es könnte sich tatsächlich um eine Erinnerung an ihre erste Teilnahme bei der Fashion-Show von "Victoria Secret" im vergangenen November in Paris handeln. Vielleicht widmet die Trägerin das Tattoo aber auch ihrer Mutter Yolanda Hadid. Bei Instagram veröffentlichte sie anlässlich des Geburtstags ihrer Mutter ein Foto aus Kindheitstagen. In dem Post bedankte sie sich bei der ehemaligen "The Real Housewives of Beverly Hills"-Darstellerin und nannte sie einen "wunderschönen Engel" und ihre "beste Freundin und Mutter".

Today marks the day that our beautiful angel, my best friend and mother was brought into this world! Thank you for EVERYTHING!!!!!! Nobody loves you more than me! 🕊🕊❤🕊❤🕊❤🕊❤🕊❤🕊@yolanda.hadid Happy birthday sweet mama ❤ Ein von Bella Hadid (@bellahadid) gepostetes Foto am 11. Jan 2017 um 8:35 Uhr

Auch zu ihrem Ex-Freund, dem Sänger The Weeknd, könnte das Tattoo eine Verbindung haben. Ein Song von ihm trägt den Titel "Angel". Diese Möglichkeit scheint aber am unwahrscheinlichsten: The Weeknd knutschte zuletzt jedenfalls mit Sängerin Selena Gomez.