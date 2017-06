Die heißesten Girli-Cliquen Hollywoods

Sie sehen gut aus, haben einen perfekten Körper und sie sind gute Freundinnen. Kendall Jenner, Bella Hadid und Hailey Baldwin sind derzeit die wohl berühmteste Promi- Clique Hollywoods. Auf Instagram, präsentieren sie gerne ihre Kurven, mit Kulissen zum neidisch werden. Dabei stoßen dann auch andere Beautys zur Girlgang dazu. Mit Emily Ratajkowski feierte man in Cannes eine wilde Jacht- Party, mit Gigi Hadid wird nach so mancher Fashion Show die Nacht zum Tag gemacht, mit Model- Kollegin Joan Smalls in der Badewanne gekuschelt. Auch die Mädelsgang um die Victoria Secret Engel Elsa Hosk, Josephine Skriver, Romee Strijd, Taylor Hill, Lais Ribeiro und Jasmie Tookes versorgen ihre Fans regelmäßigen mit heißen Gruppenfotos.

Auch Candice Swanepoel, Behati Prinsloo und Lily Aldridge pflegen eine enge Freundschaft. Neben ihren sexy Kurven verbindet die drei aber noch was anderes: Das Mama-Dasein.