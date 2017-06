Bella Italia! Emily Ratajkowskis Luxus-Urlaub

Sommer, Sonne, sexy Fotos: Emily Ratajkowski ist für Dreharbeiten nach Italien gereist und verbringt nebenbei auch ihren Urlaub dort. Die 26-Jährige genießt die freie Zeit an der Amalfiküste und teilt auf Instagram täglich sexy Fotos aus ihrem Luxus-Leben. Die Bilder machen Lust auf Strand und Dolce Vita.

Ratajkowski hat über 13, 6 Millionen Fans auf Instagram

Und genau dafür ist Ratajkowski auch bekannt: Auf Instagram folgen ihr über 13,6 Millionen Menschen, die vor allem die Freizügigkeit der Amerikanerin schätzen. Berühmt wurde sie, als sie vor vier Jahren im Musikvideo zu "Blurred Lines" halbnackt auftrat. Der Song von Robin Thicke und Pharrell Williams sorgte damals für einen kleinen Skandal, wurde jedoch ein großer Hit.

Mittlerweile hat sich Ratajkowski auch als Schauspielerin und Aktivistin einen Namen gemacht. So setzte sie sich im US-Wahlkampf für den Demokraten Bernie Sanders ein, hielt Reden und diskutierte mit ihren Fans über politische Themen. In Italien dreht sie nun den Thriller "Welcome Home", der 2018 in die Kinos kommen soll.