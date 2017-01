Ob Ben Affleck zum dritten Mal in der Fledermauskostüm von Batman schlüpft, steht noch nicht fest. Das Drehbuch für den geplanten Solofilm ist noch nicht fertig, teilte der Schauspieler dem britischen "Guardian" mit. An der Verfilmung soll der 44-Jährige als Regisseur und Hauptdarsteller mitwirken. Er müsse ganz von der Geschichte überzeugt sein, um sie auch zu inszenieren, wird Affleck zitiert.

Ben Affleck ist bereits ein Superheld

"Variety" zufolge hatte sich Affleck im Dezember noch zuversichtlich geäußert, dass er sich auf das Projekt sehr freue. Im vorigen Juli hatte das Studio Warner Bros. den Oscar-Preisträger als Star des geplanten Films rund um die Comic-Fledermaus vorgestellt. Joe Manganiello soll die Figur Deathstroke spielen. Affleck war 2016 als Batman-Darsteller in "Batman v Superman: Dawn of Justice" zu sehen. Auch in "Justice League" (Kinostart November 2017) mimt er an der Seite von Superman und Wonder Woman erneut den Helden im Fledermauskostüm.