Rosenkrieg bei den Wollersheims - Bert glättet die Wogen

Es ist immer traurig, wenn einstmals glühende Liebe erkaltet und es zur Trennung kommt. Doch findet dieser Prozess öffentlich statt, kann es zu unschönen Szenen kommen. Genau das ist bei Sophia und Bert Wollersheim geschehen. Nach sechs Jahren Ehe entschloss sich das einstige Promi-Paar 2016, fortan getrennte Wege zu gehen, jedoch weiterhin freundschaftlich verbunden zu bleiben.

Lange Zeit gelang das auch. Doch am Wochenende zeigte die Harmonie tiefe Risse. In einem Facebook-Posting beklagte sich Sophia Vegas, wie sich Wollersheim nennt, über ihren Ex: "Ich wollte die allgemein bekannten Rosenkriege auslassen", schreibt die 29-Jährige. "Wenn ich jetzt aber sehe, wie sich über mich geäußert wird, wird mir einfach nur schlecht! Und das, weil ich nun entscheiden musste, dass ich Bert nicht weiter so unterstützten kann." Sie habe Bert als Mensch immer geschätzt, "nur seine regelmäßigen verbalen ... Ohrfeigen während der Beziehung und das weit vor dem Dschungelcamp meistens und mehrfach unter Alkoholeinfluss führten letztendlich zur Trennung", klagt sie.

Bert Wollersheim klagte über Sophia

Grund für ihre erbosten Worte war ein Kommentar von Bert Wollersheim, der Sophia auf Facebook die Schuld für die Trennung zuschob. Sie habe sich durch ihre Teilnahme an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" im Januar 2016 verändert, so der Vorwurf: "Nach dem Dschungel fing sie an, mich Stückchenweise zu entsorgen. Passte halt nicht mehr ins 'Hochhinaus Progamm'. Warum eigentlich?"

Doch am Montagmittag begrub der 56-Jährige auf seiner Facebook-Seite das Kriegsbeil: "Eine Ehe ist nicht immer leicht zu führen und eine Trennung erst recht nicht! Sophia und ich sind überein gekommen, die unterschiedlichen Ansichten in Frieden zu begraben, und dass eine gemeinsame zukünftige Freundschaft für uns beide das einzig Erstrebenswerte ist." Gleichzeitig sprach er seiner Ex Dank aus "für die vorübergehende finanzielle Unterstützung", es sei nun notarisch festgelegt, dass er auf Unterhalt verzichte. Sein Fazit: "Ende gut, alles gut."

Bei den Fans des Paares kamen diese Worte gut an. Und so darf man hoffen, dass das frühere Paar endgültig getrennte Wege gehen kann - ohne nachtreten zu müssen.