Beyoncé und Jay Z erwarten Zwillinge

US-Sängerin Beyoncé Knowles ist schwanger mit Zwillingen. Die 35-Jährige gab die Neuigkeit auf ihrer Instagramseite bekannt und erlangte innerhalb von wenigen Stunden mehr als sieben Millionen Likes. Damit brach Knowles den bisher von Sängerin Selena Gomez gehaltenen Rekord, die für ein Instagram-Posting im Juni vergangenen Jahres 6,3 Millionen Likes bekommen hatte.

Beyoncé zeigt ihren Babybauch in Unterwäsche

"Wir wollen unsere Liebe und unser Glück mit euch teilen. Wir sind doppelt gesegnet", schreibt Beyoncé in ihrem Kommentar. Sie und ihr Ehemann, der Rapper Jay Z , seien unglaublich dankbar, dass ihre Familie gleich um zwei Menschen bereichert werde. Dazu stellte die Sängerin ein Foto, das sie in Unterwäsche vor einem riesigen Blumenbouquet kniend zeigt. Die 35-Jährige trägt einen grünen Schleier und umfasst mit beiden Händen ihren Babybauch.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Ein von Beyoncé (@beyonce) gepostetes Foto am 1. Feb 2017 um 10:39 Uhr

"Ich bin soooo glücklich", freute sich Beyoncés Mutter, Tina Knowles Lawson, auf Instagram. Nun müsse sie nicht länger das Geheimnis bewahren. Talkmasterin Ellen DeGeneres kopierte ein Foto von sich auf den schwangeren Körper der Sängerin und kommentierte das Bild mit den Worten: "Ich auch!" Glückwünsche kamen auch von Sängerin Rihanna und US-Model Chrissy Teigen.

But really. Congrats to my best friend Beyonce I love you so much. Hive forever. — christine teigen (@chrissyteigen) 1. Februar 2017

Beyoncé Knowles und Jay Z sind seit 2008 verheiratet und haben bereits eine gemeinsame Tochter, die fünfjährige Blue Ivy. Ihre erste Schwangerschaft - im Herbst 2011 - hatte Beyoncé bei der Vergabe der MTV Video Music Awards in Los Angeles vor einem Millionenpublikum verkündet. Am Ende ihres Live-Auftritts knöpfte die damals 29 Jahre alte Sängerin ihren Blazer auf, rieb sich strahlend den runden Bauch und zwinkerte vielsagend. Sie hatte zuvor oft gesagt, dass sie mit 30 Jahren Mutter werden wolle. Tochter Blue Ivy wurde im Januar 2012 in New York geboren.

Kommt die schwangere Beyoncé zu den Grammys?

Fans rätseln nun schon über die nächsten Auftritte der schwangeren Sängerin. Beyoncé ist in diesem Jahr mit neun Nominierungen die große Favoritin bei der Grammy-Verleihung. Sie könnte unter anderem in den Sparten Album des Jahres, Aufzeichnung des Jahres und Song des Jahres gewinnen. Die Grammys finden am 12. Februar in Los Angeles statt. Im April soll Beyoncé zudem beim Coachella-Musikfestival in der kalifornischen Wüstenstadt Indio auftreten.