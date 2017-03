Bloß nicht vor Gericht! Scarlett Johansson soll Scheidungsantrag zurückziehen

Der französische Ehemann von Hollywood-Star Scarlett Johansson, Romain Dauriac, will einen Scheidungsstreit vor Gericht vermeiden. Es sei bedauerlich, vor allem für die gemeinsame Tochter, dass die Schauspielerin vor Gericht gezogen sei, teilte der Journalist durch seinen New Yorker Anwalt Harold Mayerson mit. Dauriac forderte Johansson auf, den Antrag zurückzuziehen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Romain Dauriac will mit Tochter nach Frankreich ziehen

Johansson hatte den Antrag am Dienstag bei einem New Yorker Gericht eingereicht. Darin pocht sie auf ein gemeinsames Sorgerecht für die zweijährige Rose, mit dem Zusatz, dass das Mädchen bei ihr wohnen solle. Dauriac hingegen möchte dauerhaft nach Frankreich zurückziehen - mit seiner Tochter. Johansson würde schließlich sehr viel reisen, teilte Dauriacs Anwalt mit und bezeichnete die anstehenden Verhandlungen als "interessanten Prozess".

In einem Statement, das unter anderem das US-Onlineportal "Entertainment Tonight" veröffentlichte, kündigte Scarlett Johansson an, sich aus Rücksicht auf ihre Tochter nicht mehr öffentlich zu dem Scheidungsverfahren äußern zu wollen.

Johansson und Dauriac lernten sich 2012 über einen gemeinsamen Freund, den französischen Tattookünstler Fuzi, kennen. Ein Jahr später verlobte sich das Paar, im September 2014 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Nach deren Geburt heirateten die Schauspielerin und der Journalist im kleinen Kreis.





Scarlett Johansson erföffnete Popcornladen in Paris

Seitdem pendelte die Familie zwischen Johanssons Geburtsstadt New York und Dauriacs Wahlheimat Paris. Erst im Oktober vergangenen Jahres eröffneten sie dort gemeinsam einen Popcorn-Laden im Trendviertel Marais. Wie es mit dem Laden nach der Trennung des Paares weitergehen wird, ist unklar.

Für Scarlett Johansson ist es bereits die zweite Ehe, die in die Brüche geht. 2011 wurde die Schauspielerin nach drei Jahren von ihrem Kollegen Ryan Reynolds geschieden. Der Kanadier ist inzwischen mit Schauspielerin Blake Lively verheiratet, mit der er zwei Töchter hat.