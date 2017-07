Gönner verzweifelt gesucht

Die Ursprünge dieser Freundschaft sind nicht bekannt. Vielleicht waren sie sich spontan sympathisch, hatten sich viel zu erzählen. Vielleicht muss man es sich aber auch ein wenig so vorstellen wie in Helmut Dietls Serie "Kir Royal", wo der von Mario Adorf gespielte Kleberfabrikant Heinrich Haffenloher alle Hebel in Bewegung setzt, um in die Münchner Klatschpresse zu kommen. Denn das hat der Unternehmer Willi Beier dank seiner Freundschaft mit dem Tennisstar Boris Becker geschafft.

Eine Zeit lang tauchte der Pharma-Unternehmer regelmäßig in den Klatschspalten der Münchner Postillen "Bunte" und "Abendzeitung" auf. Willi Beier gehörte für eine Weile dazu - zur glamourösen Welt der Stars und Sternchen. Immer an der Seite von Boris Becker: Die beiden prosteten sich auf der Wiesn zu, besuchten den Wiener Opernball und fuhren zusammen in den Urlaub. Auch zu Elton Johns exklusiver Sommerparty verschaffte Becker seinem reichen Freund Einlass. Mehrfach verbrachten die Familien sogar das Weihnachtsfest gemeinsam in Kitzbühel.

Willi Beier war Beckers "stiller Förderer"

Ohne Zweifel profitierte Beier von Beckers Ruhm. Wie der Sportler umgekehrt die Großzügigkeit seines reichen Freundes genoss. Beier gehörte zu den wichtigsten Förderern der Cleven-Becker-Stiftung - die seit Beckers Ausstieg 2012 nur noch Cleven-Stiftung heißt. Auch sonst schien Willi Beier seinen Freund sehr großzügig bedacht zu haben. Society-Legende Michael Graeter hat den Unternehmer als "stillen Förderer des Tenniscrack a. D." bezeichnet und für ihr Verhältnis die diskrete Formulierung gefunden: "Wenn sich Boris Becker in einem Spesen anfälligen Terrain bewegt, ist Willi Beier nicht weit."

Einen solchen Freund könnte Boris in der aktuellen Lage gut gebrauchen. Nachdem ihn ein britisches Gericht vor zwei Wochen für bankrott erklärt hatte, macht nun sein ehemaliger Geschäftspartner Hans-Dieter Cleven die gewaltige Summe von 36,5 Millionen Euro geltend, die Becker ihm schulden soll. Was Beckers Anwälte allerdings bestreiten.

Dennoch: Ein seriöser Geschäftsmann wie Willi Beier wäre für Becker derzeit Gold wert. Der den früheren Wimbledon-Sieger in finanziellen Fragen berät. Der sich bei seinen Schuldnern für ihn einsetzt. Der ihm Türen zu neuen Investoren öffnet und ihm im Zweifel sogar mit Geld unter die Arme greift.



Boris Becker besuchte 2013 mit Beier die Wiesn

Doch zwischen den beiden ist es mehreren Medienberichten zufolge Ende 2013 zum Zerwürfnis gekommen. Im September des Jahres sah man die Freunde noch zusammen beim Wiesn-Besuch. Das Weihnachtsfest verbrachten sie schon nicht mehr zusammen. Auslöser war offenbar ein Streit zwischen Lilly Becker und Beiers Freundin, der Schauspielerin Cindy Alambwa. Auf Anfrage des stern wollte sich Willi Beier nicht über sein Verhältnis zu Boris Becker äußern.



Fakt ist: Seither gibt es keine gemeinsamen Fotos mehr von den beiden. Dabei könnte Boris gerade jetzt jemanden dringend gebrauchen, der wie der Kleberfabrikant Haffenloher zu Baby Schimmerlos sagt: "Ich kleb dich zu von oben bis unten. Mit meinem Geld. Ich schieb es dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld."

Das ganze Drama um Boris Becker - jetzt exklusiv im neuen stern: