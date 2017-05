Diese Lehren hat Brad Pitt aus der Scheidung von Angelina Jolie gezogen

Brad Pitt hat sein erstes Interview nach der Trennung gegeben. 8 Monate nachdem Angelina Jolie die Scheidung eingereicht hat, spricht er nun offen über seine Therapie, die Alkoholsucht und wie schwer es im fällt, über Gefühle zu reden.

Brad Pitt hat sein Schweigen gebrochen. 8 Monate nachdem Angelina Jolie die Scheidung eingereicht hat, hat er nun sein erstes Interview gegeben. Hier sind 5 Dinge, die er dem Magazin GQ Style dabei verraten hat: Brad hat mit einer Therapie angefangen. Er erzählte sogar, dass er zwei Therapeuten besucht habe, bis er den richtigen gefunden hatte. Und er liebe die Sitzungen.

Der Schauspieler hat außerdem aufgehört zu trinken. Er beichtete: 'Ich kann mich nicht an einen Tag nach dem College erinnern, an dem ich nicht gesoffen hätte oder einen Joint geraucht hätte oder so was.' Der 53-Jährige trinkt jetzt nur noch Cranberry-Saft und Wasser mit Kohlensäure.

Brad ist unter die Bildhauer gegangen. Er sagte: 'Ich mache alles. Ich arbeite mit Ton, Gips, Holz. Ich versuche nur das Material kennenzulernen.' Brad versucht außerdem zu lernen sensibler zu sein. Er verriet: 'Ich bin sehr gehemmt, wenn es darum geht meine Gefühle offen darzulegen. Ich bin viel besser darin, sie zu verbergen. Und das wurde mir erst bei der Scheidung richtig deutlich.

Ich muss mehr für sie sein. Ich muss es ihnen zeigen. Und darin war ich nicht gut.' Brad wollte sich erst nicht von Angelina scheiden lassen. Er erzählte: 'Das erste Bedürfnis ist es, festzuhalten. Und dann trifft dieser Klischee-Satz zu: Wenn du jemanden liebst, lass ihn gehen.'