Britisches Militär will Action-Star "The Rock" für den Einsatz gewinnen

We want you! Diese Botschaft hat die British Army an "The Rock" gesendet. Grund für die Nachricht an Dwayne Johnson ist der neueste Film des Schauspielers: "Fast and Furious 8". In dem Actionfilm stellt Johnson außergewöhnliche körperliche Fähigkeiten unter Beweis. Und das scheint das britische Militär so beeindruckt zu haben, dass sie ihm eine Stelle anbietet. Der Schauspieler reagierte amüsiert. Schließlich dürfte ihn die Offerte zwar ehren, aber, dass er als Rekrut mehr Geld verdient als mit seinen Rollen in Kinofilmen, dürfte er wohl nicht glauben. Insofern ist die Twitter-Botschaft wohl eher ein Marketing-Gag, der Fans von "The Rock" auf eine Karriere in der britischen Armee aufmerksam machen soll. Aber immerhin konnte Dwayne Johnson drüber lachen.