Britney Spears zeigt sich halbnackt auf Instagram

Ihre Show in Las Vegas scheint ihr gut zu tun. Britney Spears zeigt sich fast hüllenlos auf Instagram und macht dabei eine richtig gute Figur. Den Mund halb geöffnet und nur mit einer Kette um den Hals verdeckt lediglich ein Arm die Brüste der Sängerin. Dabei blickt die 35-Jährig lasziv in die Kamera. Die Fans zeigen sich begeistert: "Du bist so wunderschön", schreibt einer. Ein anderer findet: "Du siehst toll aus".

Sorge um ihre Nichte

Komplimente, die der zweifachen Mutter gut tun dürften. Noch vor einer Woche war die Sängerin krank vor Sorge um ihre Nichte, die bei einem Unfall mit ihrem Quad in ein Gewässer fiel und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Auf Instagram bat die Sängerin um Gebete für die Achtjährige. Zum Glück erholte sich die Kleine und konnte schon nach wenigen Tagen die Klinik wieder verlassen.

